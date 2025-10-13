La Abogacía General de la Comunidad de Madrid intervino en más de 60 asuntos diarios en 2024

El pasado miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Gobierno madrileño presentará un recurso contra el real decreto aprobado un día antes por el Consejo de Ministros que endurece los requisitos de creación de nuevas universidades. En el plano político era un nuevo pulso al Ejecutivo desde Madrid. En el plano administrativo, una nueva tarea para la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

El abogado general, Fernando Muñoz, ha entregado hoy su Memoria Anual al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. En ella se recoge que a lo largo de 2024 intervino en casi 23.000 asuntos, lo que supone más de 60 diarios. En concreto, a lo largo del año pasado la Abogacía tramitó 8.129 asuntos consultivos y 14.592 nuevos litigios.

Entre las funciones que desempeña este brazo de la administración madrileña está, por un lado, el asesoramiento jurídico a las consejerías y entes del Gobierno autonómico y por otro, el asumir la representación y defensa en juicio de la Comunidad y sus entes dependientes. "Es uno de esos organismos que, quizá, no se conocen tanto, pero que hace que todas las decisiones que tome el Gobierno de la Comunidad de Madrid tengan confort jurídico y que, lo más importante, está siempre pendiente de la defensa de los intereses de la administración general, de los madrileños y de todos los españoles", ha señalado García Martín.

Los ámbitos en los que más se han desempeñado los 66 letrados que integran la Abogacía, junto a 10 gestoras procesales y personal administrativo, han sido Sanidad, Educación y Transporte, ha aclarado el consejero de Justicia. Aunque no ha obviado la labor desempeñada en distintas instancias judiciales contra medidas del Ejecutivo central que se entienden lesivos para la Comunidad de Madrid.

"Estamos acostumbrados a que desde el Gobierno central se ataque constantemente a una comunidad como Madrid, incluso que se legisle en contra de las comunidades autónomas y en particular de la Comunidad de Madrid", ha terciado el consejero. "Lógicamente, toda esa defensa también se está realizando por parte de la Abogacía General".

Solo a lo largo del año 2025, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante distintas instancias, y entre otros asuntos, la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos, la Ley de Eficiencia de la Justicia, el acuerdo del Consejo de Política Económica y Fiscal en que se aprobaron los criterios para la condonación de deuda autonómica o hasta tres decretos relacionados con el reparto de menores migrantes no acompañados desde comunidades en contingencia migratoria.