El primer hackathon europeo de ciberseguridad espacial se celebrará en Madrid del 17 al 18 de octubre

Estos expertos compartirán su conocimiento en ciberdefensa espacial, resiliencia de infraestructuras, criptografía avanzada, operaciones ofensivas y defensivas

La Comunidad de Madrid acogerá los próximos 17 y 18 de octubre el primer hackathon europeo de ciberseguridad espacial (European Space Cybersecurity Hackathon), que situará a la región a la vanguardia de la innovación tecnológica y la ciberdefensa.

El evento, coorganizado por la Consejería de Digitalización, a través de la Agencia de Ciberseguridad regional, reunirá en el Centro Digitaliza Madrid a equipos internacionales de España, Italia, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca.

Estarán formados por ingenieros aeroespaciales, expertos en ciberprotección, especialistas en telecomunicaciones, emprendedores y estudiantes universitarios, ha detallado el Gobierno regional a través de un comunicado.

Durante 24 horas ininterrumpidas, competirán para diseñar soluciones prácticas que fortalezcan la protección de satélites, sistemas de navegación, redes GPS y otras infraestructuras críticas espaciales.

En este Hackathon, los equipos deberán enfrentarse a escenarios simulados con impacto directo sobre sistemas espaciales y terrestres. Tendrán que dar respuestas innovadoras a amenazas cada vez más frecuentes como el 'spoofing', es decir, hacerse pasar por otra persona o sistema, el 'jamming', o lo que es lo mismo el bloqueo de comunicaciones, o la manipulación de datos.

Asimismo, el evento contará con el acompañamiento técnico y estratégico de un grupo internacional de mentores procedentes de empresas y entidades líderes como Thales Cyber Solutions, Secture, ClickDefense, Orange España, así como de centros de investigación y universidades europeas.

Estos expertos compartirán su conocimiento en ciberdefensa espacial, resiliencia de infraestructuras, criptografía avanzada, operaciones ofensivas y defensivas, seguridad IoT, telecomunicaciones de nueva generación y cooperación en ciberprotección, y guiarán a los equipos durante el desarrollo de soluciones alineadas con los desafíos reales del sector espacial europeo.

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, creada en 2024, será el anfitrión oficial e impulsará alianzas con organismos como la Agencia Espacial Europea (ESA) o la Agencia Espacial Española (AEE).

"La organización del evento supone un paso más en la estrategia de posicionar la Comunidad de Madrid como referente internacional en innovación tecnológica y ciberdefensa. Para el ecosistema local, supone además una oportunidad para dar visibilidad al talento de empresas y startups, atraer inversión y formar parte de proyectos disruptivos en un sector clave para la soberanía digital europea", ha destacado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

