Un total de 700 corredores participan en la 47 edición de la carrera popular de las Fiestas en honor de San Nicasio

El Ayuntamiento de Leganés ha informado a través de sus redes sociales que han sido 700 personas de todas las categorías las que han participado en la 47 edición de la Carrera Popular de San Nicasio, una de las actividades de las fiestas del municipio en honor a su patrón.

La competición, organizada por la AAVV San Nicasio y Club de Atletismo Leganés, ha comenzado este domingo a las 09:00 horas en el Centro Comercial Leganés Uno, donde el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Recuenco, ha dado el pistoletazo de salida.

Los ganadores de la carrera absoluta han sido Rubén Fernández, por cuarto año, y Elena Ruiz, por tercer año, quienes han recibido los trofeos de manos de las concejalas Clara Polonio, Virginia Benito y Almudena Jiménez García.

La programación de este domingo también incluye una paella popular organizada por el Ayuntamiento y una actuación de Crazy Cabin Sextet en el Recinto Ferial de San Nicasio.

El colofón a las actuaciones musicales lo pondrá Marlena (22 horas). Este dúo femenino formado por Ana Legazpi (voz y compositora) y Carolina Moyano (guitarra y acompañamiento están protagonizando su última gira, 'A Pleno Pulmón', con el cartel de entradas agotadas en la mayoría de los escenarios.

Como telonero de lujo, Marlena tendrá a Bone Dies (20.30 horas), un grupo de rock asimétrico, con una fusión de post-hardcore, math rock y electrónica que ha sido el ganador este año de la gran final del certamen de música 'Leganés a Ritmo Joven'.