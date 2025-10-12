Madrid se consolida como capital del comercio de ropa de segunda mano en España

La ropa vintage se consolida como tendencia entre los madrileños, que buscan vestir con estilo sin renunciar a la sostenibilidad ni al ahorro. El auge del consumo responsable ha convertido a Madrid en la capital española de la ropa de segunda mano.

Según el primer informe sobre el sector second hand, elaborado por Humana Fundación Pueblo por Pueblo, la ciudad concentra 91 tiendas especializadas, distribuidas por distintos barrios, aunque algunas calles se disputan el título de la "más vintage" de la capital. El fenómeno se extiende tanto a locales independientes como a cadenas impulsadas por entidades de la economía social, que acaparan el 44% de la oferta en la Comunidad de Madrid, como Humana o Cáritas.

Distribución de las tiendas de ropa de segunda mano por municipios. / HUMANA

El crecimiento del mercado de moda reutilizada responde a un cambio de mentalidad en los consumidores más jóvenes, -el 87 % de los jóvenes de la generación Z compra ropa de segunda mano-, que priorizan la reutilización, el reciclaje y la reducción del impacto ambiental de la industria textil. Hoy se revende, se recicla y se reutiliza. "El perfil de nuestro cliente responde a una persona con un alto grado de fidelización, interesada en la moda sostenible y que aprecia al valor añadido del fin social de la ropa usada. Hasta 2020, el segmento de los menores de 25 años representaba apenas el 10% de nuestros consumidores; en la actualidad, se ha doblado y se halla cerca del 20%", apunta Rubén González, Retail Strategy Manager de Humana.

110 tiendas en la región y un mercado en expansión

La Comunidad de Madrid cuenta con alrededor de 110 tiendas de moda de segunda mano, la gran mayoría en la capital. De todos esos establecimientos, el 44% se concentra en manos de cuatro entidades de la economía social.

El estudio de Humana contabiliza 106 tiendas físicas en la vía pública en nueve municipios madrileños, incluyendo siete espacios o corners en centros comerciales,con datos actualizados a 2024. La cifra total podría alcanzar las 110, ya que el informe no incluye los pequeños municipios con oferta similar.

Los establecimientos contabilizados están gestionados por 55 operadores —entre empresas y entidades sociales— . Cuatro organizaciones concentran el 44% de la oferta: Humana (28 tiendas), Moda re- (agrupa a entidades de Cáritas, con 15), Aeress Recumadrid (3) y Madre Coraje (3). Entre las empresas privadas destaca Alphaville, con cinco establecimientos.

Distribución de las tiendas de ropa de segunda mano de la Comunidad de Madrid por operadores. / HUMANA

Estas organizaciones son entidades sin ánimo de lucro que destinan los beneficios de su gestión a proyectos sociales, obteniendo las prendas y artículos a la venta de donaciones ciudadanas recogidas en puntos selectivos (en la vía pública o en las tiendas) y de stocks no vendidos de marcas. El resto de operadores son entidades más pequeñas o empresas privadas, usualmente con solo una o dos tiendas.

A esta red física se suman 55 plataformas de venta online y seis mercados ambulantes o ferias, entre ellos el histórico Rastro de Madrid.

Casi 800 tiendas en toda España

El estudio, titulado Cuántas tiendas de ropa de segunda mano hay en Madrid, (actualizado en abril de 2025), amplía su análisis el conjunto del país. En total, contabiliza 743 tiendas físicas en 178 municipios de toda España.

Una tienda de Humana en Madrid. / HUMANA

La mitad de la oferta nacional de ropa de segunda mano se concentra en Cataluña (144 tiendas), Andalucía (123) y la Comunidad de Madrid (106), mientras que las ciudades con más tiendas son Madrid(91), Barcelona (74), Valencia (43) y Sevilla (27).

Por operadores, Moda re- lidera el mercado con 173 tiendas, seguida de Aeress (66), Humana (52), Madre Coraje (33) y Cudeca (24).