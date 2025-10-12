De Lavapiés al resto de España: LaLiga quiere que los niños dejen de sentir presión por jugar a fútbol base

Es una conversación habitual entre padres y madres que tienen pequeños que juegan al fútbol: el nivel de crispación que se vive en algunos partidos es intolerable. Hablan de insultos al árbitro y de gritos a los propios niños que pueden verse sometidos a una presión que no les corresponde ni por la edad, ni por la situación, ni por estar jugando a un deporte que debería ser solo salud y diversión.

Un estudio realizado por LaLiga y Puma para analizar la situación de los niños que practican el fútbol base resalta que este deporte se ha desvirtualizado, transformándolo de una vía de escape en una fuente de tensión. En este sondeo, realizado entre 1281 adultos con hijos, se muestra que casi tres de cada cuatro padres que tienen al menos un hijo jugando al fútbol destacan el papel de este deporte en la transmisión de valores positivos. Pero, al mismo tiempo, más del 45% reconoce que las situaciones de odio en este contexto son frecuentes. Además, el 57% de estos progenitores detectan insultos y peleas entre adultos, algo que sin duda "redunda en los propios jóvenes".

Para responder a esta problemática y favorecer un ambiente de respeto y libre de odio, Puma y LaLiga VS han impulsado el proyecto Aquí se juega a jugar. El programa, que ha sido prsentado esta semana, tiene como referente a Dragones de Lavapiés, un club con mucha identidad de barrio, donde los pequeños no solo juegan: aprenden valores, como la inclusión social y la igualdad de género, y se desarrollan y juegan entre iguales bajo la base del respeto.

Jugadores del Dragones de Lavapiés. / CEDIDA

El exportero del Atlético de Madrid o de la Real Sociedad, Miguel Ángel Moyá, es uno de los embajadores de esta iniciativa. Lo es no solo por su pasado futbolístico sino porque es padre de un niño de nueve años y sabe lo que hay. Ve a padres que dan instrucciones a sus hijos, olvidándose del entrenador; a niños que buscan a sus padres en la grada cuando terminan una acción para buscar su respuesta; y ambientes que incitan a la competición por encima de las posibilidades de los chicos.

No tiene dudas de que la presión que sienten los pequeños es bastante mayor que la que su generación tuvo cuando empezó a jugar. "Tanto los niños como los padres ven cuatro, cinco o 10 veces más fútbol de lo que se veía antes, por lo tanto hay más acceso a poder ver la competitividad, de celebrar un gol...", expone a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En su opinión eso ha desembocado en dos cuestiones: que hay algo menos de libertad a la hora de jugar, porque todo está "más disciplinado tácticamente", y que hay familiares que vislumbran el futuro de sus propios hijos viviendo del deporte. "Y eso es algo que les pertenece a ellos. Tú tienes que intentar orientar y acompañar en el camino, pero no influir en tus deseos porque igual no coinciden con los de tu hijo", indica.

La campaña

La campaña cuenta con Dragones de Lavapiés como anfitrión, un equipo donde "se juega a jugar". "Jugar significa todo: competir, arriesgar, emocionarse y dejar de hacerlo; pasar página. Significa vivir y representar a una comunidad, que en nuestro caso es Lavapiés. También tener unos valores: la diversidad, la igualdad de género y nuestra minera abierta y solidaridad, puesta a prueba en momentos tan clave como la pandemia", aseguró la presidenta del club, Dolores Galindo, a los chicos que estaban durante la presentación.

Una de las jugadoras del equipo de Lavapiés. / CEDIDA

Junto al Dragones de Lavapiés se unirán otras seis clubes a la campaña: el C.D.E Amistad Alcorcón (Madrid), el C.D.E La Plata (Madrid), Bufalá CF (Barcelona), C.D. Valdefierro (Zaragoza), U.S. San Vicente (Vizcaya) y C.D. Thader Alicante (Alicante). Entre otras ventajas, estos equipos contarán con sesiones con expertos en preparación física, táctica y valores deportivos o acceso a formaciones y jugadores profesionales, que entrenarán y charlarán con ellos.

Se espera que, durante los próximos años, más clubes puedan adherirse a la iniciativa y disfrutar de las mismas ventajas.