Un incendio en un local en obras en Usera provoca daños totales y moviliza a siete dotaciones de bomberos sin causar heridos.

Un incendio se ha producido esta mañana en un local en obras ubicado en la planta baja de la calle Pilarica, en el distrito de Usera. El fuego ha afectado principalmente al material aislante, lo que ha provocado una densa humareda que ha dificultado las labores de extinción, según ha informado Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de Bomberos de Madrid, que han trabajado intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación. Según fuentes oficiales, el local ha quedado afectado en su totalidad debido a la intensidad del incendio.

El servicio de emergencias sanitarias SAMUR-Protección Civil ha acudido en preventivo para atender cualquier posible herido, aunque no se han reportado heridos hasta el momento.

La Policía Municipal de Madrid ha acordonado la zona y está regulando el tráfico en las inmediaciones para garantizar la seguridad de los viandantes y facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Las causas del incendio están bajo investigación, aunque se descarta que haya afectado a inmuebles colindantes o personas en el momento del suceso.