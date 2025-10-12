FIESTA NACIONAL
Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid
Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar
El desfile militar del Día de la Fiesta Nacional 2025 afecta a más de 50 calles y 48 líneas de la EMT, con importantes restricciones de tráfico y cambios en el transporte público. La celebración del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra este domingo 12 de octubre de 2025, trae consigo importantes alteraciones en la movilidad del centro de Madrid. El evento prevé reunir a más de 80.000 asistentes y afecta a varios distritos por lo que supone cortes de tráfico, desvíos en líneas de autobús y restricciones de acceso a aparcamientos públicos.
El desfile discurrirá entre las 11:00 y las 14:00 horas, aunque las limitaciones de tráfico han comenzado a aplicarse desde las 7:00 de la mañana, extendiéndose hasta pasadas las 15:00 horas en muchos casos.
Distritos afectados por el desfile
La parada militar afectará a cinco distritos de la capital:
- Centro
- Retiro
- Salamanca
- Chamberí
- Arganzuela
Recorrido del desfile
El recorrido comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha), subirá por el Paseo del Prado, pasará por Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta finalizar en la Plaza de Colón.
Principales cortes de tráfico del 12 de octubre
Los cortes se aplicarán en varias fases, con restricciones totales desde las 7:30 hasta las 14:00 horas (en algunos casos hasta las 15:00 h).
Calles con corte total de tráfico (7:30 a 14:00 horas aproximadamente):
- Plaza del Emperador Carlos V
- Paseo del Prado
- Plaza de Cánovas del Castillo
- Plaza de Cibeles
- Paseo de Recoletos
- Plaza de Colón
- Alfonso XII (tramos desde Infanta Isabel hasta Montalbán)
- Antonio Maura, Felipe IV, Ruiz de Alarcón, Espalter y calles adyacentes
- Lateral del Paseo de la Castellana (entre Goya y Ayala)
- Génova (en dirección Colón)
- Hermosilla, Ayala, Goya y Serrano en tramos cercanos al recorrido
Otros cortes relevantes (7:00 a 15:00 horas aprox.):
- Santa María de la Cabeza, Atocha, Infanta Isabel
- Avenida Ciudad de Barcelona
- Paseo de la Castellana (entre Colón y Emilio Castelar)
- Monte Esquinza, Alcalá Galiano y zonas cercanas
Asimismo, según adelanta el consistorio madrileño los cortes podrán variar en función de la afluencia de público y el criterio de los agentes del operativo de seguridad.
Transporte público: 48 líneas de la EMT afectadas
El Ayuntamiento ha informado de importantes afecciones en el servicio de autobuses de la EMT. En total, 48 líneas diurnas y 10 nocturnas verán alterado su recorrido durante el desfile.
Líneas diurnas afectadas:
001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.
Líneas nocturnas afectadas:
N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.
La EMT recomienda consultar en tiempo real las posibles modificaciones de trayecto en su web oficial o a través de sus canales de atención al cliente.
Metro y Cercanías: estaciones recomendadas
El Consorcio Regional de Transportes reforzará el servicio de Metro de Madrid, especialmente en las siguientes líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y ramal Ópera–Príncipe Pío.
Estaciones más próximas al recorrido:
- Atocha
- Estación del Arte
- Banco de España
- Retiro
- Serrano
- Colón
Cercanías Madrid:
- Atocha y Recoletos son las estaciones más cercanas al recorrido del desfile.
BiciMAD y taxis: estaciones y paradas inoperativas
Desde las 7:00 hasta las 15:00 horas del 12 de octubre, varias estaciones de BiciMAD permanecerán cerradas temporalmente:
- Estaciones 67, 69, 81, 86, 94, 104 y 286
- Las estaciones más cercanas al Retiro, Prado, Cibeles y Colón estarán fuera de servicio.
También se inutilizarán paradas de taxi en:
- Atocha
- Cánovas del Castillo
- Felipe IV
- Paseo del Prado
- Colón (Génova, Goya, Serrano, Hermosilla, Ayala)
Aparcamientos municipales afectados
Las salidas y entradas a varios aparcamientos públicos y de residentes se verán restringidas, especialmente en los distritos de Centro, Retiro y Salamanca.
Aparcamientos afectados desde las 7:30 hasta las 15:00:
- Plaza del Rey
- Las Cortes
- Villa de París
- Recoletos
- Montalbán
- Antonio Maura
- Espalter
- Esteban Villegas
- Colón
- Serrano II y III
Otras recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid
El consistorio recomienda a la ciudadanía:
- Evitar circular en vehículo privado por el centro de la ciudad.
- Usar preferentemente transporte público, especialmente Metro y Cercanías.
- En caso de desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y M-40.
- Consultar en tiempo real el estado del tráfico y el transporte en canales oficiales.
Además, el Ayuntamiento ha habilitado dos áreas reservadas para personas con movilidad reducida, con buena visibilidad del desfile. Además, se garantiza la accesibilidad universal en todo el recorrido. En el caso de Cibeles, los pasos de cebra norte y sur estarán habilitados hasta las 10:45 horas.
Consulta toda la información oficial
Para más detalles sobre desvíos, horarios y actualizaciones del operativo, puedes consultar:
- Página oficial de la EMT
- Geoportal del Ayuntamiento de Madrid
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
- Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado