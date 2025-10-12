Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid

El desfile militar del Día de la Fiesta Nacional 2025 afecta a más de 50 calles y 48 líneas de la EMT, con importantes restricciones de tráfico y cambios en el transporte público. La celebración del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra este domingo 12 de octubre de 2025, trae consigo importantes alteraciones en la movilidad del centro de Madrid. El evento prevé reunir a más de 80.000 asistentes y afecta a varios distritos por lo que supone cortes de tráfico, desvíos en líneas de autobús y restricciones de acceso a aparcamientos públicos.

El desfile discurrirá entre las 11:00 y las 14:00 horas, aunque las limitaciones de tráfico han comenzado a aplicarse desde las 7:00 de la mañana, extendiéndose hasta pasadas las 15:00 horas en muchos casos.

Distritos afectados por el desfile

La parada militar afectará a cinco distritos de la capital:

Centro

Retiro

Salamanca

Chamberí

Arganzuela

Recorrido del desfile

El recorrido comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha), subirá por el Paseo del Prado, pasará por Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta finalizar en la Plaza de Colón.

Principales cortes de tráfico del 12 de octubre

Los cortes se aplicarán en varias fases, con restricciones totales desde las 7:30 hasta las 14:00 horas (en algunos casos hasta las 15:00 h).

Calles con corte total de tráfico (7:30 a 14:00 horas aproximadamente):

Plaza del Emperador Carlos V

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Plaza de Colón

Alfonso XII (tramos desde Infanta Isabel hasta Montalbán)

Antonio Maura, Felipe IV, Ruiz de Alarcón, Espalter y calles adyacentes

Lateral del Paseo de la Castellana (entre Goya y Ayala)

Génova (en dirección Colón)

Hermosilla, Ayala, Goya y Serrano en tramos cercanos al recorrido

Otros cortes relevantes (7:00 a 15:00 horas aprox.):

Santa María de la Cabeza, Atocha, Infanta Isabel

Avenida Ciudad de Barcelona

Paseo de la Castellana (entre Colón y Emilio Castelar)

Monte Esquinza, Alcalá Galiano y zonas cercanas

Asimismo, según adelanta el consistorio madrileño los cortes podrán variar en función de la afluencia de público y el criterio de los agentes del operativo de seguridad.

Transporte público: 48 líneas de la EMT afectadas

El Ayuntamiento ha informado de importantes afecciones en el servicio de autobuses de la EMT. En total, 48 líneas diurnas y 10 nocturnas verán alterado su recorrido durante el desfile.

Líneas diurnas afectadas:

001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

Líneas nocturnas afectadas:

N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

La EMT recomienda consultar en tiempo real las posibles modificaciones de trayecto en su web oficial o a través de sus canales de atención al cliente.

Metro y Cercanías: estaciones recomendadas

El Consorcio Regional de Transportes reforzará el servicio de Metro de Madrid, especialmente en las siguientes líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y ramal Ópera–Príncipe Pío.

Estaciones más próximas al recorrido:

Atocha

Estación del Arte

Banco de España

Retiro

Serrano

Colón

Cercanías Madrid:

Atocha y Recoletos son las estaciones más cercanas al recorrido del desfile.

BiciMAD y taxis: estaciones y paradas inoperativas

Desde las 7:00 hasta las 15:00 horas del 12 de octubre, varias estaciones de BiciMAD permanecerán cerradas temporalmente:

Estaciones 67, 69, 81, 86, 94, 104 y 286

Las estaciones más cercanas al Retiro, Prado, Cibeles y Colón estarán fuera de servicio.

También se inutilizarán paradas de taxi en:

Atocha

Cánovas del Castillo

Felipe IV

Paseo del Prado

Colón (Génova, Goya, Serrano, Hermosilla, Ayala)

Aparcamientos municipales afectados

Las salidas y entradas a varios aparcamientos públicos y de residentes se verán restringidas, especialmente en los distritos de Centro, Retiro y Salamanca.

Aparcamientos afectados desde las 7:30 hasta las 15:00:

Plaza del Rey

Las Cortes

Villa de París

Recoletos

Montalbán

Antonio Maura

Espalter

Esteban Villegas

Colón

Serrano II y III

Otras recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid

El consistorio recomienda a la ciudadanía:

Evitar circular en vehículo privado por el centro de la ciudad.

por el centro de la ciudad. Usar preferentemente transporte público , especialmente Metro y Cercanías.

, especialmente Metro y Cercanías. En caso de desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y M-40 .

. Consultar en tiempo real el estado del tráfico y el transporte en canales oficiales.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado dos áreas reservadas para personas con movilidad reducida, con buena visibilidad del desfile. Además, se garantiza la accesibilidad universal en todo el recorrido. En el caso de Cibeles, los pasos de cebra norte y sur estarán habilitados hasta las 10:45 horas.

Consulta toda la información oficial

Para más detalles sobre desvíos, horarios y actualizaciones del operativo, puedes consultar: