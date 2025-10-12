Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid

Este domingo 12 de octubre, España celebrará el Día de la Fiesta Nacional con el tradicional desfile militar en el centro de Madrid, presidido por los Reyes. La jornada conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y rendirá homenaje a la bandera nacional y a quienes dieron su vida por España.

El evento reunirá a miles de personas en la capital y contará con un amplio despliegue. A continuación, se detalla toda la información práctica sobre el horario, recorrido y participación de las distintas unidades militares y cuerpos de seguridad.

Horario del desfile del 12 de octubre

El acto central dará comienzo a las 11:00 horas, con la llegada de los Reyes a la tribuna presidencial, que este año vuelve a ubicarse en la plaza de Cánovas del Castillo, frente a la fuente de Neptuno. El desfile se prevé que finalice alrededor de las 13:30 horas.

La secuencia del acto incluirá:

Honores militares a los Reyes y revista al Batallón de Honores.

Salto paracaidista portando la bandera de España.

Izado solemne de la enseña nacional y homenaje a los caídos.

Sobrevuelo de la Patrulla Águila.

Una vez finalizados estos actos iniciales, comenzará el desfile aéreo y terrestre, eje central de la celebración.

Recorrido del desfile

El itinerario del desfile recorrerá el eje del paseo del Prado-Recoletos, en pleno centro de Madrid. Comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y seguirá por el paseo del Prado, atravesando la plaza de Cibeles, para continuar por el paseo de Recoletos hasta llegar a la plaza de Colón, donde concluirá el desfile. Este recorrido permite la asistencia de miles de ciudadanos y facilita una visibilidad amplia del evento desde distintos puntos de la ciudad.

Unidades participantes

En total, participarán 3.847 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado. A ellos se suman 229 caballos, 6 perros, 45 aeronaves y 29 helicópteros.

Este año se conmemora el 20º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que contará con una destacada presencia en el desfile a través de dos compañías.

Presencia de unidades paramilitares

Entre las unidades paramilitares que desfilarán se encuentran:

La Guardia Civil, con unidades a pie, motorizadas y montadas.

La Policía Nacional, que contará también con representación operativa.

Unidades especiales de intervención, como el Servicio de Montaña, el SEPRONA y las unidades caninas y ecuestres.

Estas fuerzas, aunque no forman parte del Ejército propiamente dicho, cumplen funciones de naturaleza militar o de apoyo estratégico en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana o catástrofes, y su participación en el desfile forma parte del reconocimiento institucional a su labor. El desfile del 12 de octubre no solo tiene una dimensión militar, sino también simbólica. Se trata de un acto de unidad nacional, centrado en el homenaje a la Bandera y en el recuerdo a quienes entregaron su vida por España. A lo largo de la jornada, también se celebrarán otros actos institucionales y conmemorativos en distintas localidades del país.

Recomendaciones para el público

Se recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación, al menos una hora antes del inicio del desfile, para encontrar una buena ubicación. Dado que se prevén restricciones de tráfico en la zona, se aconseja utilizar el transporte público. Además, conviene consultar la previsión meteorológica y llevar protección solar o paraguas, según las condiciones climáticas. El desfile militar del 12 de octubre en Madrid es, año tras año, el acto más representativo del Día de la Fiesta Nacional. Más allá de la exhibición, constituye una expresión de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y los valores constitucionales. Con más de 3.800 efectivos desfilando, el evento vuelve a consolidarse como una de las citas institucionales más importantes del calendario español.