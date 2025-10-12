En Directo
Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar
Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid
Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid
España celebrará este domingo, 12 de octubre, el Día de Hispanidad, que estará protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes. La jornada, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, durante un acto que reunirá a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.
Albares: "Feliz Fiesta Nacional, en especial a los que hoy lo celebráis en el exterior"
Madrid se tiñe de rojo y amarillo: Cibeles, Neptuno y la Glorieta de Bilbao se iluminan por el Día de la Fiesta Nacional
Sánchez felicita la labor de la Guardia Civil: "Gracias por vuestro compromiso y lealtad a España"
La Princesa de Asturias asiste por décima ocasión al desfile militar del 12 de octubre
La princesa Leonor se situará este domingo en la Tribuna Real junto a los Reyes y la infanta Sofía para asistir al tradicional desfile militar del 12 de octubre. Será la décima ocasión en la que la heredera participa en uno de los actos centrales de conmemoración de la Fiesta Nacional.
En 2023 la princesa Leonor acudió por primera vez al desfile con uniforme militar como dama cadete del Ejército de Tierra, acaparando la atención de todos los asistentes. En 2024, la guardiamarina Borbón Ortiz lo hizo vestida con el uniforme de gala de la Armada. Este año lo hará como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.
La hija mayor de los Reyes, que está llamada a ser jefa de las Fuerzas Armadas, acudió por primera vez al desfile militar del 12 de octubre en 2014, cuando contaba con 8 años de edad. Lo hizo acompañada de su hermana, la infanta Sofía, que tenía 7 años. En aquella ocasión, ambas compartieron risas al paso de la famosa cabra de La Legión.
En 2020, debido a la pandemia de la covid-19, el desfile se trasladó al Palacio Real. En 2021 y 2022 la heredera no pudo acudir al desfile militar conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional debido a que estaba cursando sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, al igual que ocurriera con su hermana, la infanta Sofía, en los años 2023 y 2024.
Militares preparados para participar en el tradicional desfile que arranca a las 11:00 horas
La Policía Nacional luce con orgullo los colores de la bandera española
La Casa Real traslada sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional
La Casa Real española ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, que tendrá como acto central el tradicional desfile militar en Madrid a partir de las 11:00 horas.
En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X se recuerda esta festividad con el mensaje '¡Feliz día de la Fiesta Nacional!', junto a un vídeo de la bandera española ondeando.
El salto paracaidista, uno de los momentos más esperados
El salto del paracaidista, instaurado en el desfile del 12-O de 2006, es uno de los momentos más esperados de los desfiles, también uno de los más difíciles de ejecutar. El paracaidista debe llegar a tierra en el punto exacto ante la tribuna de los reyes y las autoridades tras desplegar en el descenso una bandera española de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso.
El viento madrileño puede jugar malas pasadas: en 2019, el paracaidista que traía la enseña chocó con una farola. Hace dos años se estrenó la primera mujer en esta misión, la cabo Carmen Gómez Hurtado.
Este es encargo para la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y el Espacio). Forman esa exclusiva unidad 14 hombres y una mujer. Los más noveles acumulan 2.100 saltos. El que más ha saltado es el cabo 1º Vicente Martínez: 9.500 veces.
Abascal seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas este domingo desde la calle y no desde la tribuna de autoridades
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle, según informa Europa Press.
Ayuso celebra la Hispanidad
