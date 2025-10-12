Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar

La Princesa de Asturias asiste por décima ocasión al desfile militar del 12 de octubre

La princesa Leonor se situará este domingo en la Tribuna Real junto a los Reyes y la infanta Sofía para asistir al tradicional desfile militar del 12 de octubre. Será la décima ocasión en la que la heredera participa en uno de los actos centrales de conmemoración de la Fiesta Nacional.

En 2023 la princesa Leonor acudió por primera vez al desfile con uniforme militar como dama cadete del Ejército de Tierra, acaparando la atención de todos los asistentes. En 2024, la guardiamarina Borbón Ortiz lo hizo vestida con el uniforme de gala de la Armada. Este año lo hará como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.

La hija mayor de los Reyes, que está llamada a ser jefa de las Fuerzas Armadas, acudió por primera vez al desfile militar del 12 de octubre en 2014, cuando contaba con 8 años de edad. Lo hizo acompañada de su hermana, la infanta Sofía, que tenía 7 años. En aquella ocasión, ambas compartieron risas al paso de la famosa cabra de La Legión.

Archivo - El Rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2024, en Madrid (España). / Europa Press

En 2020, debido a la pandemia de la covid-19, el desfile se trasladó al Palacio Real. En 2021 y 2022 la heredera no pudo acudir al desfile militar conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional debido a que estaba cursando sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, al igual que ocurriera con su hermana, la infanta Sofía, en los años 2023 y 2024.