Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

EN DIRECTO

Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar

Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid

Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid

Óscar García, con la bandera de España durante su ejercicio.

Óscar García, con la bandera de España durante su ejercicio. / Eduardo Parra. Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

España celebrará este domingo, 12 de octubre, el Día de Hispanidad, que estará protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes. La jornada, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, durante un acto que reunirá a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  2. Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
  3. Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
  4. Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
  5. Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
  6. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  7. Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
  8. Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria empiezan a entrar en Gaza desde Egipto

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria empiezan a entrar en Gaza desde Egipto

La dana ‘Alice’ se ceba con Ibiza y causa más inundaciones en toda la isla

La dana ‘Alice’ se ceba con Ibiza y causa más inundaciones en toda la isla

Junqueras: "Queremos negociar presupuestos, pero es imprescindible la nueva financiación y el IRPF"

Junqueras: "Queremos negociar presupuestos, pero es imprescindible la nueva financiación y el IRPF"

Las fuertes lluvias causan inundaciones en locales y bajos de Porto Cristo (Mallorca)

Las fuertes lluvias causan inundaciones en locales y bajos de Porto Cristo (Mallorca)

Tres diplomáticos de Qatar mueren en un accidente de coche cuando iban al acto para sellar la paz para Gaza en Egipto

Tres diplomáticos de Qatar mueren en un accidente de coche cuando iban al acto para sellar la paz para Gaza en Egipto

Miedo en la zona cero de la dana en Valencia: "Nos sentimos tan inseguros como hace un año"

Miedo en la zona cero de la dana en Valencia: "Nos sentimos tan inseguros como hace un año"

Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid

Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas en Madrid

Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar

Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar