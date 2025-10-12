GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Desalojada la sala del 'Guernica' en el Reina Sofía por una protesta de Marea Palestina
Una veintena de activistas con carteles de "Stop genocidio" ha protagonizado una sentada ante el cuadro de Picasso
Una veintena de activistas del grupo Marea Palestina ha protagonizado este domingo una sentada de protesta ante el 'Guernica' que ha obligado a desalojar la sala del Museo Reina Sofía.
Con carteles que formaban la frase “Stop genocidio”, los activistas se han sentado en el suelo frente al cuadro de Picasso, lo que obligó al museo a desalojar a los visitantes de la sala.
Tras unos 20 minutos de protesta, los visitantes pudieron retornar a la sala pese a que los participantes en la protesta seguían sentados frente al cuadro.
Detener "el genocidio"
Con esta acción de protesta, “Marea Palestina” quería expresar su “exigencia de detención del genocidio contra el pueblo palestino”, ha asegurado la organización por medio de un comunicado.
Para el grupo, la inminente firma de un alto el fuego auspiciado por Estados Unidos “aún siendo una buena noticia para el pueblo palestino, es un espejismo de paz vergonzantemente aceptado por nuestro gobierno”.
Así, han señalado que “el genocidio no se ha detenido ya que los efectos de la hambruna continúan y la entrada de ayuda humanitaria aún no es efectiva”.
Embargo de armas permanente
Por eso considera necesario mantener la movilización social, la exigencia de un embargo de armas permanente, de apertura de corredores de ayuda humanitaria y de evacuación y reagrupamiento de los gazatíes que lo han solicitado.
Tras unos 40 minutos, el grupo ha concluido la protesta y ha desalojado la sala tras gritar “Viva Palestina libre”.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
- Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado