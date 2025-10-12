Del cuartel de Melilla al Paseo del Prado: así es Baraka, el nuevo borrego de la Legión

El tradicional desfile militar del 12 de octubre, celebrado este domingo en el Paseo del Prado de Madrid, ha dejado una imagen muy comentada: la presencia de Baraka, un borrego blanco de tres años que ha sustituido a la clásica cabra legionaria. Su participación no ha pasado desapercibida y se ha convertido en una de las escenas más simpáticas y virales de la jornada.

Del cuartel de Melilla al corazón del desfile

Baraka pertenece al Tercio "Gran Capitán" 1.º de la Legión, con sede en Melilla, y llegó a la unidad tras ser donado por un Legionario de Honor. Su nombre, de origen árabe, significa "buena suerte" o "bendición", y fue elegido como mascota por su carácter tranquilo y sociable, ideal para desfilar entre multitudes y al ritmo acelerado del paso legionario.

Ataviado con su boina y fajín verde, Baraka ha marchado junto a los legionarios, ganándose la simpatía del público asistente, que no ha dudado en aplaudir y fotografiar al animal.

Una tradición que evoluciona

Aunque la imagen más icónica de la Legión ha sido durante décadas la de una cabra, el uso de borregos como mascotas en el desfile no es nuevo. En los últimos años han desfilado Titán (2022) y Killo (2024), también borregos, en una muestra de adaptación que responde a criterios de bienestar animal y manejo durante los actos públicos.

Según fuentes militares, los borregos son más dóciles y fáciles de guiar, lo que permite mantener viva la tradición sin comprometer la seguridad del animal.

Baraka, nuevo símbolo del espíritu legionario

Baraka vive habitualmente en el acuartelamiento de Melilla, donde es cuidado por los propios legionarios. Su participación en el desfile de este 12 de octubre lo ha convertido en un nuevo símbolo del espíritu legionario: cercano, resistente y orgulloso de sus raíces.

En un evento marcado por la solemnidad y la tradición, la imagen de Baraka ha aportado un toque entrañable y muy compartido en redes sociales, donde muchos usuarios han celebrado su presencia como una muestra del lado más humano de la Legión.