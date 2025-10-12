Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA DE LA HISPANIDAD

Del cuartel de Melilla al Paseo del Prado: así es Baraka, el nuevo borrego de la Legión

La Legión desfiló en el Día de la Hispanidad con Baraka, un borrego de tres años que se ha convertido en su nueva mascota oficial

Así es Baraka, el borrego que desfila con la Legión en el Día de la Hispanidad

Así es Baraka, el borrego que desfila con la Legión en el Día de la Hispanidad

PI STUDIO

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El tradicional desfile militar del 12 de octubre, celebrado este domingo en el Paseo del Prado de Madrid, ha dejado una imagen muy comentada: la presencia de Baraka, un borrego blanco de tres años que ha sustituido a la clásica cabra legionaria. Su participación no ha pasado desapercibida y se ha convertido en una de las escenas más simpáticas y virales de la jornada.

Del cuartel de Melilla al corazón del desfile

Baraka pertenece al Tercio "Gran Capitán" 1.º de la Legión, con sede en Melilla, y llegó a la unidad tras ser donado por un Legionario de Honor. Su nombre, de origen árabe, significa "buena suerte" o "bendición", y fue elegido como mascota por su carácter tranquilo y sociable, ideal para desfilar entre multitudes y al ritmo acelerado del paso legionario.

Ataviado con su boina y fajín verde, Baraka ha marchado junto a los legionarios, ganándose la simpatía del público asistente, que no ha dudado en aplaudir y fotografiar al animal.

Una tradición que evoluciona

Aunque la imagen más icónica de la Legión ha sido durante décadas la de una cabra, el uso de borregos como mascotas en el desfile no es nuevo. En los últimos años han desfilado Titán (2022) y Killo (2024), también borregos, en una muestra de adaptación que responde a criterios de bienestar animal y manejo durante los actos públicos.

Según fuentes militares, los borregos son más dóciles y fáciles de guiar, lo que permite mantener viva la tradición sin comprometer la seguridad del animal.

Baraka, nuevo símbolo del espíritu legionario

Baraka vive habitualmente en el acuartelamiento de Melilla, donde es cuidado por los propios legionarios. Su participación en el desfile de este 12 de octubre lo ha convertido en un nuevo símbolo del espíritu legionario: cercano, resistente y orgulloso de sus raíces.

En un evento marcado por la solemnidad y la tradición, la imagen de Baraka ha aportado un toque entrañable y muy compartido en redes sociales, donde muchos usuarios han celebrado su presencia como una muestra del lado más humano de la Legión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  2. Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
  3. Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
  4. Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
  5. Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
  6. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  7. Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
  8. Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado

El rey Felipe VI y la princesa Leonor homenajean a los soldados fallecidos por España

El rey Felipe VI y la princesa Leonor homenajean a los soldados fallecidos por España

De 'El Padrino' a 'Annie Hall': 6 películas esenciales de la trayectoria de Diane Keaton

De 'El Padrino' a 'Annie Hall': 6 películas esenciales de la trayectoria de Diane Keaton

Andalucía anuncia "un plan integral" por la crisis de los cribados que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero

Andalucía anuncia "un plan integral" por la crisis de los cribados que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero

Los jóvenes marroquís salen a la calle: la frustración da paso a la reivindicación

Los jóvenes marroquís salen a la calle: la frustración da paso a la reivindicación

Una unidad militar insurrecta de Madagascar asegura haber tomado el control del Ejército

Una unidad militar insurrecta de Madagascar asegura haber tomado el control del Ejército

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

Kabul asegura que 58 soldados paquistaníes y 9 afganos han muerto en los últimos combates

Kabul asegura que 58 soldados paquistaníes y 9 afganos han muerto en los últimos combates

Un incendio en un local en obras en Usera provoca daños totales y moviliza a siete dotaciones de bomberos sin causar heridos

Un incendio en un local en obras en Usera provoca daños totales y moviliza a siete dotaciones de bomberos sin causar heridos