Barajas estrena este domingo el nuevo sistema de control de fronteras de la UE: qué es y para qué sirve

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha sido este domingo el escenario de la primera prueba del Entry/Exit System (EES), el nuevo sistema europeo de control automatizado que sustituirá el sellado manual de pasaportes. La Unión Europea ha activado oficialmente este mecanismo, que registrará a los viajeros procedentes de terceros países cada vez que crucen una frontera exterior del espacio Schengen. La Comisión Europea presentó la propuesta de "fronteras inteligentes" en 2016 y el Reglamento EES fue aprobado en 2017. Con esta medida se busca reforzar la seguridad y la trazabilidad de los movimientos dentro del espacio europeo.

Cabinas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para el nuevo sistema EES de control de fronteras europeo automatizado. / Policía Nacional

Supervisado por la Policía Nacional, el sistema se ha estrenado con éxito en Barajas, donde 1.819 pasajeros completaron su registro durante la jornada inaugural. El EES estará plenamente operativo en abril de 2026 en los 29 países que integran el espacio Schengen. El Ministerio del Interior prevé que el próximo 10 de abril de 2026 el EES esté plenamente operativo en todos los países de la Unión Europea. Durante los próximos seis meses, el despliegue será progresivo: primero en aeropuertos, luego en pasos terrestres y, finalmente, en fronteras marítimas.

La Policía Nacional trabajando en el nuevo sistema EES de control de fronteras europeo automatizado. / POLICÍA NACIONAL

Control biométrico y supervisión policial

El EES sustituirá el sellado manual de pasaportes por un control automatizado que validará los datos biométricos de los viajeros no europeos —rostro y huellas dactilares— junto con la información del pasaporte, la fecha y el lugar de entrada o salida.

Las cabinas del nuevo sistema están supervisadas por agentes de la Policía Nacional. "Seremos más eficaces en la lucha contra la inmigración irregular y otros delitos", ha explicado el inspector jefe de la Unidad Central de Fronteras, Juan Manuel Valle, durante la presentación del sistema.

España ha invertido 83 millones de euros en la implantación del EES, cuya base de datos común permitirá a los países miembros acceder "en tiempo real" a los registros e incidencias en frontera. La gestión del sistema estará bajo supervisión de las instituciones europeas.