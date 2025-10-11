Talleres, sendas y exposiciones gratuitas para conocer la biodiversidad madrileña

La Comunidad de Madrid organiza talleres, sendas, exposiciones y cursos en sus centros de educación ambiental para acercar la naturaleza a todos los públicos.

La Comunidad de Madrid desplegará cerca de 200 actividades medioambientales gratuitas entre octubre y diciembre con el objetivo de dar a conocer la biodiversidad regional y fomentar su conservación. El programa incluye talleres, juegos, rutas guiadas, exposiciones y propuestas educativas adaptadas a distintos públicos.

Toda la programación y el sistema de reserva previa están disponibles en la Red de Centros de Educación Ambiental del Gobierno regional, que agrupa espacios como el Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Águila (Chapinería), El Campillo (Rivas Vaciamadrid), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Valle del Lozoya (Garganta de los Montes), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), Polvoranca y Bosquesur (Leganés).

Talleres y sendas para descubrir la naturaleza madrileña

Los especialistas ambientales ofrecerán visitas guiadas para conocer la flora y fauna autóctonas, las especies invasoras y las amenazas que afectan a los ecosistemas. En el Arboreto Luis Ceballos, por ejemplo, se celebrará el 19 de octubre una ruta sobre la historia del monte Abantos y la ecología de los hongos, mientras que el 8 de noviembre, dentro de la Semana de la Ciencia, se organizará una visita al observatorio meteorológico de Navacerrada. El 7 de diciembre se abrirán los jardines de la Casita del Príncipe para conocer sus árboles más emblemáticos.

En el Centro El Águila, el 18 de octubre se impartirá un curso de iniciación a la apicultura, y el 1 de noviembre habrá una excursión a las pinturas rupestres del cerro de San Esteban. También acogerá una visita guiada a la exposición AstrónomAs el 10 de noviembre, dedicada a mujeres investigadoras en astronomía y astrofísica.

Actividades participativas y en familia

El Centro El Campillo organizará un taller para crear cuadernos de campo (19 de octubre), una actividad infantil sobre huellas de animales (26 de octubre) y una yincana sobre especies invasoras (30 de noviembre).

En el Caserío de Henares, el programa ‘Por el Bosque Vivo’ promoverá la recolección de semillas el 26 de octubre y la siembra de bellotas junto a WWF Madrid el 7 de diciembre. Además, el 20 de diciembre se celebrará un taller de dulces navideños sostenibles.

Excursiones y educación ambiental

El Valle del Lozoya ofrecerá una actividad en inglés (Finding hidden trees) para identificar especies de árboles en Canencia. También se han programado sendas por el bosque de acebos de Robregordo (8 de noviembre) y el embalse de El Atazar (6 de diciembre).

En Polvoranca, el 25 de octubre se recorrerá el jardín de rocas para descubrir los principales tipos presentes en los suelos madrileños. Además, el centro acogerá dos exposiciones: una sobre aves del entorno (octubre-noviembre) y otra sobre anfibios y sus amenazas (diciembre).

El Hayedo de Montejo continuará con sus itinerarios guiados, que se pueden solicitar a través de la web de la Sierra del Rincón, y con el programa Guadarrama Río Arena, que incluirá una jornada sobre aves autóctonas (18 de octubre) y otra de voluntariado para mantenimiento de cajas nido en la Dehesa de Majadahonda.

Por su parte, Bosquesur ofrecerá una senda botánica (19 de octubre), una ruta en bicicleta por áreas naturales (22 de noviembre) y una actividad por el Día Mundial del Suelo (6 de diciembre).

Actividades en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

La programación se completa con propuestas en los cuatro centros de visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama —La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle del Paular y Peñalara—, donde se organizarán talleres, rutas y charlas divulgativas. Toda la información está disponible en la web oficial del parque.