El refugio de Tres Cantos donde se prepara 'Oliver Twist': dentro del musical que lleva 187 años luchando por los niños olvidados

No es la primera vez que Eneko Harén pisa un escenario. Sólo tiene 13 años y, aunque aún está formándose, ojo, por sus venas corre el arte a toda velocidad. No para quieto y, claro, tan jovial, contagia inmediatamente su energía al resto. “He estado en El sueño de Miliki, Matilda y Tarzán. Fue una pasada, la verdad. Me lo paso súper bien siempre que actúo”, dice mientras choca la mano a sus compañeros. Rápidamente, se coloca en su marca. El ensayo va a comenzar. Estrena Oliver Twist el 12 de noviembre en el Teatro La Latina y, pese a protagonizarlo, con la responsabilidad que eso conlleva, no para de sonreír. ¿Preparados? Él siempre lo está.

“Cuando me cogieron, me puse a leer el libro de Charles Dickens. Sin embargo, era tan largo que no pude acabarlo. Una vez conocí al elenco, poco a poco, empecé a meterme en el personaje”, continúa Eneko, que estudia en el conservatorio de danza. Para compaginar las clases con el musical, de vez en cuando, muy poquitas, tendrá que faltar al instituto. Pero, bueno, él está concienciado y ya tiene el plan trazado: “Voy de tarde, por lo que me coincide con las funciones. Tendré que trabajar bastante en casa, no pasa nada. Le pediré a los profes que me manden los deberes y los iré entregando tan pronto los tenga”.

El elenco de 'Oliver Twist' ensaya las canciones que ha compuesto Gerardo Gardelin. / ALBA VIGARAY

El niño al que da vida es Oliver, un huérfano de la Inglaterra victoriana que escapa a Londres tras ser abandonado al nacer. Allí se encuentra a una banda de criminales que pondrá en jaque su gran objetivo: encontrar su lugar en el mundo. “He tenido que memorizar mucho texto y, además, fíjate, tengo que estar todo el rato en escena. Por lo que no me puedo desconcentrar en ningún momento. Para mí, esto es jugar”, añade Eneko. A su lado, Pablo Gifré le coge del hombro. Es de su quinta y se conocen desde hace años. Ríen y se miran cómplices durante la conversación: la amistad está por encima de todo. Y ellos lo reafirman una y otra vez.

Los ensayos de 'Oliver Twist' se están realizando en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. / ALBA VIGARAY

A diario se trasladan hasta el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, donde están preparando la obra. En total, 11 niños y 12 adultos dan vida a una historia que no ha parado de representarse desde 1838. Su adaptación, a cargo de Pedro Víllora y Juan Luis Iborra, podrá verse de miércoles a domingo en el corazón de Madrid. “Interpreto al hurón, que se encarga de acoger a Oliver en el grupo. Es el mejor ladrón, el futuro heredero. Conocía el personaje gracias a la película, así que no me costó encontrarle el punto”, apunta Pablo, que tendrá que organizarse bien los horarios del tren para viajar cada semana desde su Valencia natal a la capital. “Dormiré en el AVE”, dice a carcajadas. Recientemente, ha pasado por Estoy solo en casa.

Empatizar con la maldad

Lo primero que suelen hacer siempre, sin excepción, es calentar la voz. A partir de ahí, arranca una rutina exhaustiva de tareas para que la función esté a punto: coreografía, iluminación, escenografía… “El ritmo es rápido, pero nos hemos adaptado”, sostiene Natán Segado, que encarna al villano Bill Sikes. Para afrontarlo, debían saberse el texto al dedillo desde casi el comienzo. Un esfuerzo que les ha permitido montar la pieza en tiempo récord: “Mi prioridad es dejar huella en el personaje. Y, para ello, intento no contagiarme buscando referencias anteriores. Puede que mi versión no tenga nada que ver con la original, pero es parte de la gracia”.

El musical está basado en el libro que Charles Dickens publicó en 1838. / ALBA VIGARAY

Pretty Woman, La Revoltosa y Billy Elliot, entre otros, son algunos de los títulos por los que ha pasado Natán, que subraya la calidad artística detrás de Oliver Twist: “Es caldo para el alma. Estamos tocando un tema que está de plena actualidad con el genocidio de Gaza y la guerra de Ucrania. Te reconforta”. Algo que comparte Rubén Yuste, Fagin sobre las tablas. Es el jefe de los niños, el que les anima a cometer robos mientras se queda con la mejor parte del botín. Lleva dos meses dándole forma, intentando que el público pueda empatizar con él a pesar de sus maldades. Aunque, avisa, al final, hasta tiene buen fondo.

Canciones pegadizas

“Cuando hice la audición, le di un matiz más oscuro. Ibora quería hacer un Fagin menos demacrado y más elegante, que sedujera a través de la palabra. Es su apuesta para que el público también le acoja con los brazos abiertos”, puntualiza Rubén, curtido en Grease, Mamma Mia y Los Miserables. Junto a Natán, Pablo y Eneko, destaca el papel de la música que Gerardo Gardelin ha compuesto para la ocasión. Anhelan que impacten a la gente y, por qué, oye, que peguen a sus cabezas. Lourdes Zamalloa prefiere no desvelar su favorita. Quiere esperar a la primera semana para ver cómo la recibe el teatro. “Son muy pegadizas. Que se preparen”, alerta la intérprete de Nancy.

'Oliver Twist' se estrenará en el Teatro La Latina el 12 de noviembre. / ALBA VIGARAY

Para ella, habitual en musicales como Sonrisas y lágrimas, Cabaret y El mago de Oz, uno de los puntos fuertes de Oliver Twist es el reparto infantil: “Es una maravilla. Cuando lo vives desde dentro, no te queda otra que enamorarte del proyecto. Gracias a los niños, nos hemos permitido arriesgar. Si bien están siendo semanas de mucho trabajo, merecerá la pena. El siguiente paso es llegar a La Latina con todo mascado. Y, por supuesto, cómo no, disfrutar cada segundo. Estamos listos”. ¿Un último deseo? Los cinco coinciden: “Que emocione y dure”.