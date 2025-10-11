Prensa Ibérica celebra en Madrid su 'Fiesta de la España Plural 2025'

Más de cien invitados y personalidades de diversos ámbitos se dan cita este sábado en Madrid para celebrar un año más la ‘Fiesta de la España Plural’, organizada por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una gala que reúne en la víspera de la celebración del Día de la Hispanidad, que se conmemora el 12 de octubre, a ‘la suma de voces’ que conforma el tejido institucional, económico y social del país.

Con la vocación de dar voz a todas las singularidades y ensalzar la fortaleza de la diversidad cultural, social y lingüística de los distintos pueblos y territorios que integran nuestro país, este evento aúna a las comunidades autónomas para compartir las visiones, percepciones, aspiraciones y formas de vivir de los distintos territorios con la voluntad de afrontar juntos los grandes desafíos de país.

Coincidiendo además con el cuarto aniversario de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, esta fiesta pone en valor lo que nos une, pero también las diferencias que hacen de España una tierra plural con una amplia y rica identidad propia.

Al encuentro acuden en representación del Gobierno central, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; en representación de la España autonómica los presidentes Alfonso Rueda (Galicia), Adrián Barbón (Asturias) y Jorge Azcón (Aragón), y a nivel local los alcaldes de Badajoz, Ignacio Gragera; de Palma de Mallorca, Jaime Martínez, y de Málaga, Francisco de la Torre.

También acuden a la cita personalidades de ámbitos muy diversos y de la talla de Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Juan Manuel Fernández Martínez, presidente de la Audiencia Nacional, o Yao Jing, embajador de la República Popular China en España.

Además de la nutrida representación institucional está previsto que acudan también personalidades del mundo de la empresa, la diplomacia, la comunicación o la cultura se den cita en esta ya tradicional Fiesta de la España Plural que cuenta con el patrocinio de Telefónica, Indra, Iberdrola, Renault, FCC y Cosentino.