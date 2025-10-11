Madrid celebra este domingo el desfile del 12 de octubre, presidido por los Reyes y con la presencia de Leonor y Sofía

Madrid acoge este sábado el desfile militar del Día de la Hispanidad, acto central de la Fiesta Nacional, que estará presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía. En la parada participarán cerca de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otras instituciones.

El desfile, en el Paseo del Prado y Recoletos

La comitiva real llegará a la tribuna de honor a las 11.00 horas, tras la incorporación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al resto de autoridades del Estado.

La Princesa Leonor vestirá previsiblemente el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, mientras que la Infanta Sofía regresa al desfile tras dos años de ausencia por sus estudios de Bachillerato en Gales. Será la primera ocasión desde 2020 en la que los cuatro miembros de la Familia Real compartan tribuna.

El recorrido se desarrollará, por tercer año consecutivo, entre la glorieta de Carlos V y la plaza de Colón, debido a las obras en el Paseo de la Castellana.

Paracaidistas, homenaje y desfile aéreo

El acto comenzará con el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), cuyos sargentos Óscar Marsal Hernández y José Carlos González Herrera portarán la bandera nacional de 24 metros cuadrados y 15 kilos.

Después se izará la bandera y se rendirá homenaje a los caídos por España, antes del tradicional sobrevuelo con los colores de la enseña nacional. Este año habrá una novedad: la Formación Mirlo sustituirá a la Patrulla Águila, tras la retirada de los aviones C-101. Los nuevos Pilatus PC-21, utilizados por los instructores de la Academia General del Aire, reproducirán por primera vez el humo tricolor.

El desfile aéreo contará con 45 aviones y 29 helicópteros, y el terrestre con 123 vehículos, 39 motos, 229 caballos y seis perros. En total participarán 3.847 efectivos, de los cuales 524 son mujeres, lo que representa un 13,6% del total. Entre las unidades destaca el Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión, que desfilará junto a su tradicional borrego, “Baraka”, símbolo de buena suerte.

Ausencias y representación institucional

Las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Sanidad, Mónica García, no asistirán por encontrarse de viaje oficial en Jordania y Berlín, respectivamente. Tampoco acudirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ni el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ni el lehendakari, Imanol Pradales.

Recepción en el Palacio Real

Finalizado el desfile, los Reyes y sus hijas se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional. La principal novedad será la primera asistencia de la Infanta Sofía, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 29 de abril.

Junto a los monarcas y la Princesa Leonor —que participa por tercera vez en este acto—, saludarán en el besamanos a unos mil invitados, entre ellos miembros del Gobierno, presidentes de las principales instituciones del Estado, empresarios y personalidades de la cultura y la ciencia.

Este año, la Casa del Rey ha invitado también a los alcaldes de los municipios más afectados por la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana y otras regiones en 2024, en reconocimiento a la labor de recuperación tras la catástrofe.