Javier Moll apuesta por una "política de altura" que busque "puntos de coincidencia" para que España avance

Prensa Ibérica celebró este sábado en Madrid una nueva edición de la fiesta de la España Plural en la que el presidente, Javier Moll, apostó por una “política de altura que entienda que la crispación no construye, sino que destruye, y que los acuerdos rinden mejores frutos”.

“Cuando se buscan puntos de coincidencia, España avanza”, afirmó Moll ante los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; de Galicia, Alfonso Rueda; de Aragón, Jorge Azcón; y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades, que acudieron a la cita en la que, un año más, se rinde homenaje “a todo lo que, en la diversidad, nos une como españoles”.

Una apuesta por la “sinfonía de pluralidad” en la que profundizó también la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, cuando reivindicó que España es un conjunto que “con diferentes voces, colores, sabores y paisajes, comparte melodía”.

En la sala elegida para la celebración -coincidente con el cuarto aniversario de la “aventura” que supone “El Periódico de España”- se escucharon diferentes lenguas y acentos, fiel reflejo de la “capilaridad” de Prensa Ibérica porque, como reivindicó Moll, en el grupo “hay una decena de diarios regionales -concretamente 11- con más de cien años; otros son más jóvenes, pero todos sienten un profundo respeto por las diversas raíces que hacen único a cada territorio”.

Remarcando también los valores del periodismo, el director de El Periódico de España, Armando Huerta, subrayó que “el periodismo no se debe hacer desde la distancia sino desde la cercanía, pisando el terreno, poniendo el oído en la calle y dialogando con los ciudadanos”.

Y de ahí la apuesta de Prensa Ibérica por los proyectos “Crónicas” y “Cerca” que presentaron a los presentes Alex Sopeña y Germán Frassa y a los que Moll dedicó unos minutos para explicar la apuesta que permitirá que información local a un clic para el 85% de la población española.