MADRID
Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
El suceso, registrado este sábado, obligó a cortar el tráfico entre Cibeles y Plaza de España en plena jornada festiva por la Hispanidad 2025
Un incendio originado este sábado, en plena celebración de la Hispanidad, ha obligado a cortar el tráfico en la Gran Vía, una de las arterias más concurridas de la capital. Según informó el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, la intervención de los equipos de emergencia motivó el cierre temporal del tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la plaza de España.
Al parecer, el fuego afectó a un edificio en obras en pleno centro, en el tramo de la Gran Vía comprendido entre la plaza de Callao y la calle Fuencarral. La edificación, cubierta con una lona, complicó las labores de extinción y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de bomberos, cuyos efectivos trabajaron para sofocar las llamas. Por el momento, no se ha precisado si el incendio afectó al interior del edificio o a otra infraestructura colindante. La Policía Municipal también fue desplegada en la zona para gestionar el tráfico y dirigir a los conductores por rutas alternativas.
El incidente provocó importantes retenciones en las principales avenidas adyacentes, y los servicios de emergencia pidieron a los ciudadanos que evitaran la zona.
No obstante, pocos minutos después, el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid informó, a través de X, de que "ha finalizado la incidencia en la Gran Vía" y que "se abre de nuevo a la circulación en ambos sentidos", restableciéndose así la normalidad en la zona.
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
- El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por 'arrancar y romper' una bandera palestina
- Atlético - Inter: horario y dónde ver por TV el partido amistoso
- Madrid alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril
- Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado
- El misterio de las 39 fotoesculturas que el Palacio Real imprimió en 1863: 'Era una técnica que no existía, es sorprendente