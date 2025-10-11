Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MADRID

Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías

El suceso, registrado este sábado, obligó a cortar el tráfico entre Cibeles y Plaza de España en plena jornada festiva por la Hispanidad 2025

Imagen del humo del incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid.

Imagen del humo del incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid. / EPE

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Un incendio originado este sábado, en plena celebración de la Hispanidad, ha obligado a cortar el tráfico en la Gran Vía, una de las arterias más concurridas de la capital. Según informó el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, la intervención de los equipos de emergencia motivó el cierre temporal del tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la plaza de España.

Al parecer, el fuego afectó a un edificio en obras en pleno centro, en el tramo de la Gran Vía comprendido entre la plaza de Callao y la calle Fuencarral. La edificación, cubierta con una lona, complicó las labores de extinción y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de bomberos, cuyos efectivos trabajaron para sofocar las llamas. Por el momento, no se ha precisado si el incendio afectó al interior del edificio o a otra infraestructura colindante. La Policía Municipal también fue desplegada en la zona para gestionar el tráfico y dirigir a los conductores por rutas alternativas.

El incidente provocó importantes retenciones en las principales avenidas adyacentes, y los servicios de emergencia pidieron a los ciudadanos que evitaran la zona.

No obstante, pocos minutos después, el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid informó, a través de X, de que "ha finalizado la incidencia en la Gran Vía" y que "se abre de nuevo a la circulación en ambos sentidos", restableciéndose así la normalidad en la zona.

TEMAS

