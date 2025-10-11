Hispanidad 2025 despide Madrid con broche de oro: estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana

Después de una jornada de más de 200 actividades, Hispanidad 2025 se despide por todo lo alto de Madrid. Bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, el festival ha reunido a amantes de música, danza, teatro, cine, gastronomía, conferencias, folclore y exposiciones. Tanto locales como turistas han podido disfrutar de las fiestas con la programación que ha abarcado desde el 3 hasta el 12 de octubre.

Hasta 70 escenarios de la ciudad han sido protagonistas en esta Hispanidad 2025, que además ha contado con artistas de 23 nacionalidades. Si todavía no has podido hacer un hueco en tu agenda, ¡estás de suerte! Todavía quedan decenas de actividades que puedes disfrutar durante este fin de semana, entre las que se encuentran el concierto de Bomba Estéreoo el esperado 'Los 40 Global Show'.

Hispanidad 2025 se despide de Madrid: esta es la programación para el fin de semana

Sábado, 11 de octubre

Este sábado, el centro de Madrid te espera a las 11:30 de la mañana para disfrutar de un pasacalles literario con actividades familiares. Habrá teatro de objetos, circo y música para todas las edades. Es el plan perfecto para acudir con niños o amigos.

A las 12:00 del mediodía podrás ver 'Oxímoron', en Teatros del Canal y, a las 12:30, 'Con un kilo de harina', en los Jardines del Palacio de Vista Alegre. Por otro lado, 'Salakasim' traerá humor, magia y circo para los más pequeños en el Parque de Santander a las 12:45. En el mismo emplazamiento se dará la bienvenida a otro pasacalles musical.

Después, a la 13:00 tendrás la opción de escuchar a El Twanguero (Puerta del Sol), Eliades Ochoa (Plaza de España), Gerardo Morán (Puente del Rey) o a Mocedades & Los Panchos (Puente del Rey).

Otro pasacalles tomará los Jardines del Palacio de Vista Alegre a las 16:30. A las 17:00, música y bailes de Ecuador teñirán el Parque de Santander. A las 17:30, no te puedes perder el teatro y circo en los Jardines del Palacio de Vista Alegre. Por otra parte, Tchyminiguagua ofrecerá un espectáculo a las 18:00 en el Parque Santander. Los amantes del teatro podrán acudir a la Sala Bululú a las 18:00 para disfrutar de 'Vivir en una casa prendida a fuego'.

Sobre las 18:45 comenzarán los conciertos, que harán que Madrid retumbe de ritmo durante toda la noche. A esa misma hora será el turno de la Orquesta de Aragón (Plaza Mayor). A las 18:50, no te puedes perder Onoff, en la Puerta del Sol. A las 19:00, los ciudadanos tendrán que elegir entre 'Noches Blancas' (Centro Cultural Paco Rabal), 'Mister Shakespeare' (Teatro de la Abadía), o el concierto de Bareto (Puente del Rey).

A las 19:30 cantará La Ganga Calé en Plaza de España y, a las 20:00, la Puerta del Sol recibe a Kevin Johansen + Liniers + The Nada. María José Llergo cantará a las 21:00 en la Plaza Mayor y los jóvenes podrán disfrutar del ritmo de Alizzzz en Plaza de España a las 21:30 horas. Karina La Princesita también actuará en Puente del Rey a la misma hora. La jornada del sábado se termina con el espectáculo de flamenco por el Ballet Flamenco de Madrid a las 21:40 (Puerta del Sol).

Domingo, 12 de octubre

Para terminar con la Hispanidad 2025, los niños podrán disfrutar de acrobacias y circo en los Jardines del Palacio de Vista Alegre sobre las 11:30 horas de la mañana. A las 12:00 ,será el turno de los conciertos de las bandas de música de Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete. A la misma hora, ORCAM actuará en la Plaza Mayor.

Los más pequeños podrán ver los malabares y la magia de la Compañía Adrián Conde en el Parque de Santander también a las 12:00 del mediodía. En el mismo espacio, una hora después, se levará a cabo una danza tradicional boliviana.

Los Jardines del Palacio de Vista Alegre albergarán '¿Hacer o facer?', de Grupo de Teatro Los Pintores (13:00). Sonora Ponceña actuará en el escenario ubicado en Plaza de España a la misma hora y, a la 13:30, los ciudadanos podrán disfrutar del espectáculo 'Ritmos de ultramar', en la Puerta del Sol.

Ya entrada la tarde, Naiza tocará en la Puerta del Sol (18:00) y, por fin, se llevará a cabo la fiesta 'Los 40 Global Show' (19:00, Puerta del Sol). En paralelo, los más fiesteros podrán acercarse a Plaza de España a la sesión de Dj con Tiraya (18:00). Con motivo del Día de la Hispanidad, la Plaza de las Ventas contará con una corrida de toros a las 18:00. Si prefieres un plan alternativo, siempre puedes acudir a ver 'Vivir en una casa prendida a fuego' en el Teatro Tyl Tyl (18:00).

En el Teatro de la Abadía, por otro lado, La Secreta Compañía interpretará 'Mister Shakespeare' (18:30). También puedes disfrutar de las 'Noches Blancas' en el Centro Cultural Paco Rabal o 'Reflejos de Macondo' en los Teatros del Canal, ambas a las 19:00 horas. A las 19:30, llega el turno del plato fuerte de la tarde: el concierto de Bomba Estéreo en Plaza de España.

La programación concluirá con el espectáculo de danza por el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (Plaza Mayor, 19:30) y la gala del 'Corral De La Morería' (Plaza Mayor, 21:00).