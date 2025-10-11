Azcón: "Ser moderno es defender una España unida"

La 'Fiesta de la España Plural 2025' de Prensa Ibérica reunió este sábado a tres presidentes autonómicos, los de Aragón, Asturias y Galicia, Jorge Azcón, Adrián Barbón y Alfonso Rueda. El primero de ellos, en línea con el resultado de la encuesta publicada por este grupo sobre la fiesta de la Hispanidad, que refleja que la inmensa mayoría de los españoles cree que hay que modernizar esta celebración, se mostró de acuerdo con ello, y afirmó que habría que hacerlo "para reforzar la idea de que España solo puede ser plural si estamos unidos", concluyó. De manera más sintética, el dirigente del Partido Popular (PP), hasta 2023 alcalde de Zaragoza, concluyó que "ser moderno es defender una España unida".

El presidente aragonés remarcó que "cada uno de nuestros territorios tiene sus singularidades pero si hay algo moderno de verdad es que frente a los que dividen estamos los que defendemos que juntos nos irá mejor", afirmó, precediendo en el uso de la palabra a sus homólogos Barbón y Rueda.

Noticia en elaboración.