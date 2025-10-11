Adif declara “congestionadas” las estaciones de Atocha y Chamartín entre críticas de Competencia por la gestión de pasajeros

Las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, junto con la barcelonesa de Sants y Murcia del Carmen, han sido declaradas infraestructuras de la red de alta velocidad “congestionadas” por el gestor ferroviario Adif. En lo que respecta a los tramos de línea de alta velocidad, tienen esa consideración el túnel entre ambas estaciones madrileñas y la vía que transcurre entre Callosa de Segura y Murcia. Así se recoge en el informe “Declaración sobre la red 2026” que analiza la situación de las infraestructuras ferroviarias.

A la vez que el organismo dependiente del Ministerio de Transportes considera saturadas esas estaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia critica la gestión del flujo de viajeros por parte del gestor ferroviario. En una resolución del pasado junio, el organismo regulador instaba a Adif a “mejorar la gestión de los viajeros en las estaciones antes de rechazar que dos trenes circulen acoplados”.

Adif decidió rechazar automáticamente las solicitudes de las compañías ferroviarias de circulación en doble composición -dos trenes enganchados- si se alcanza el 75 % de aforo de las salas de embarque. Competencia recuerda que este tipo de circulación permite a Renfe, Iryo y Ouigo “competir en precios y diferenciarse”. Pero limitar esas dobles composiciones “tendría efectos negativos sobre la competitividad del tren frente a otros medios de transporte”, por lo que requiere a Adif “medidas para mejorar los flujos de viajeros en las estaciones y aprovechar mejor los espacios”.

No obstante, reconoce que las estaciones de Atocha, Chamartín y Sants “han incrementado de forma notable el número de pasajeros tras la liberalización de los servicios de alta velocidad” en 2019. Las tres se encuentran en estos momentos inmersos en obras de ampliación, en especial Chamartín, donde el tránsito de viajeros casi se ha triplicado -ha aumentado un 193 %- desde el año 2019. En Atocha, el incremento ha sido del 28 %, y en Sants, del 61 %.

El informe de Adif establece el aforo máximo de Atocha en 3.228 personas simultáneamente entre sus dos salas de embarque, mientras que el de Chamartín es de 2.000 y el de Sants, de 1.900. La declaración de instalaciones congestionadas implica que en esas estaciones no existan prácticamente “surcos” (periodo temporal en un tramo de vía para que pueda circular un tren) disponibles.

Sin embargo, las capacidades de las líneas a las que sirven estas estaciones, están lejos de estar saturadas. Así, el eje Atocha-Frontera francesa (que comprende Zaragoza y Barcelona) tiene una saturación del 57 %, la más elevada de todas las relaciones. Chamartín-Valencia está saturada al 49 %; Atocha-Sevilla, al 45 %; y Chamartín-Burgos, al 30 %, según se recoge en la “Declaración sobre la red 2026” de Adif. El tramo Venta de Baños-León tiene una saturación del 59 % y el de Venta de Baños-Gijón, del 10 %.

Sobre el total de surcos ofertados por Adif para la temporada 2025-2026, en la relación Madrid-Barcelona se ha adjudicado el 88 %; en la Madrid-Este, el 84 %; y en la Madrid-Sur, el 89 %.