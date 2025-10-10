¿Qué supermercados abren en Madrid este 12 de octubre?

Este domingo 12 de octubre Madrid se convierte en el epicentro nacional del Día de la Hispanidad. El gran desfile militar de las Fuerzas Armadas en el Paseo de la Castellana será el plato fuerte en uno de los días más esperados del año. Los conciertos gratuitos, con artistas como Elíades Ochoa, Alizz o Muerdo como protagonistas, darán ambiente a la ciudad a lo largo de todo un fin de semana que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América.

No obstante, la Fiesta Nacional tiene algún que otro inconveniente. Uno de ellos, sin duda, es que muchos comercios echan el cierre para dar descanso a sus empleados en la fecha señalada. Es el caso de las cadenas de supermercados: algunas de ellas echarán el cierre este domingo, mientras que otras alterarán sus horarios habituales con motivo del dia festivo.

Supermercados abiertos este domingo, 12 de octubre

En el caso de Mercadona, cadena propiedad de Juan Roig, la empresa cerrará todos sus supermercados este domingo, fieles a su tradición de no abrir sus tiendas este día de la semana. Carrefour -- incluidas sus variantes de Carrefour Express o Carrefour Market -- abrirán algunas de sus tiendas. La cadena francesa abre en horario reducido muchos de sus establecimientos, aunque algunos podrían cerrar sus puertas este 12 de octubre. Puedes consultar los que tienes apertura autorizada en este buscador.

La cadena alemana Lidl abre todos sus supermercados en domingos y festivos, aunque en algunos casos lo hace también en horario reducido. Consulta el caso de tu tienda más cercana en este enlace. Lo mismo ocurre con Ahorramás: muchas de sus tiendas abrirán solo de 9 a 15 horas de la tarde. Aldi, por su parte, abrirá todos sus supermercados en su horario habitual, de 10 de la mañana a 22 de la noche. Alcampo también hace lo propio, aunque en algunos casos solo abrirá durante la mañana. Consulta el horario de cada una de sus tiendas en la capital en este otro buscador.