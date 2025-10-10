‘Risa caníbal’, de Las Huecas: un 'Ángel exterminador' con cuatro fascistas atrapadas en un teatro

Esto empieza con una voz en off y un chiste: ¿Cómo metes a una alemana, una francesa, una italiana y una española, líderes de la ultraderecha, en un escenario? En fila y contra la pared, se contesta a sí misma esa voz algo ruda que se carcajea fuerte mientras vemos cómo en ese espacio casi desnudo y de suelo blanco aparece una regidora vestida de negro tirando de una cuerda y cogidas de ella, cuatro mujeres con traje de chaqueta que podrían ser Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel y un mix entre Sílvia Orriols y Rocío Monasterio, cuatro mujeres que se colocarán en fila, de espaldas al público y contra una pared que bien podría ser tapia de cementerio. Suena, tuneado, el pasodoble Amparito Roca. La regidora les enseña el espacio y se marcha. La escuchamos decir por el intercom: las fachas están dentro, cerramos puertas.

Así comienza Risa caníbal/ Riure caníbal, de Las Huecas, una especie de Ángel exterminador facha que el colectivo formado por Andrea Pellejero, Nùria Corominas y Jùlia Barbany estrena este viernes en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional, coproductor de la pieza junto con el Teatre Lliure de Barcelona, al que llegará en enero. En escena, además de ellas tres, las actrices Judith Martín y Sofía Asencio (Societat Doctor Alonso), la escenografía de Marta Lofi, las luces de Ana Rovira y el espacio sonoro de Adrià Girona. En marzo de 2026, Las Huecas estrenarán también dentro del Festival ZIP del Teatre Nacional de Catalunya La viralidad del mal, una obra de pequeño formato hermanada con Risa caníbal en la que colaboran con Proyecto UNA, colectivo que investiga sobre las comunidades digitales, las nuevas formas de propaganda en internet y la relación con la tecnología.

Ajuste de cuentas y restitución

Desde que se conocieron en el Institut del Teatre en 2016 y comenzaron a trabajar juntas, los montajes de Las Huecas han girado sobre la infancia (Projecte92), la muerte (Aquellas que no deben morir) y la amistad (De la amistad). En su cuarto proyecto, el colectivo decidirá trabajar sobre la maldad y el mal —“más cerca de la banalidad del mal que del mal atroz y monstruoso”— en una obra contra el fascismo y la ultraderecha "que nace del susto, de flipar, de ver el panorama y decir, hostia, es que va en serio, no es que esto sean las orejas del lobo, es que el lobo ya está aquí. Nace de una sensación de alerta y de tensión y de empezar a ver que eso que nos parece horrible se está instaurando como algo normal”, explicaban Las Huecas a este diario hace unos meses, en pleno proceso de creación.

Como parte de esa normalidad, la compañía distinguirá una “performatividad payasa, idiota, bufonesca, grotesca e incluso carnavalesca en figuras como Bolsonaro o Trump” y eso activará la decisión de llevar a escena un ajuste de cuentas con vocación de restitución: “La ultraderecha hace uso de la performatividad escénica, del posthumor y de la ficción en sus formas de comunicación y divulgación. Es por eso que las comediantes respondemos con un ejercicio de reivindicación del humor como arma antifascista y a la vez recordamos que aquí, las idiotas profesionales somos nosotras”, explica la compañía, que el pasado miércoles mantuvo una nueva conversación con este diario, antes de asistir a un ensayo general del montaje.

'Risa caníbal' estará en el Valle Inclán hasta el 9 de noviembre. / Geraldine Leloutre

Ya, pero ¿cómo representas en escena a quien se ha apropiado de tus códigos de representación? o, como dicen Las Huecas, “¿cómo te ríes de un tirano que se ríe, de un facha que ya se está riendo?”. Jùlia Barbany explica que han perdido el miedo “a retratarlas como estúpidas porque al principio estábamos muy preocupadas con eso de que si parecían tontas era como si no fueran… (¿peligrosas?), pero hay una voluntad muy clara de dejarlas como tontas”. En su puesta en escena y dramaturgia, Las Huecas se nutrirán del clown y el teatro gestual, pero también de la comedia pura y dura, el absurdo, la sátira política y la parodia delirante.

Y del terror. Porque cuando aquella regidora dé la orden de cerrar puertas, en el teatro se escuchará “¡pam! ¡pam! ¡pam! y se quedarán encerradas en ese teatro que deja de ser teatro y se convierte en un búnker. En un lugar de muerte. En un lugar de tortura”, dice Andrea Pellejero.

“Es como un scape room”, añade Nùria Corominas.

Cuando la comedia se vuelve barbarie

Y en ese lugar sonarán palabras escritas por Walter Benjamin y alguien recordará a Miguel Hernández, pero también veremos a estas cuatro mujeres felicitarse por sus victorias electorales, burlarse del feminismo, rezar de rodillas los versos de La muerte no es el final sobre un charco de orina, tirarse al suelo, quedarse en bragas, perder la cabeza…. “Si la barbarie se volvió cómica, que se vuelva barbarie la comedia”, dirá alguien en este viaje hacia la destrucción que comienza cuando esas cuatro mujeres se colocan una nariz de payaso: “¡La máscara más pequeña del mundo, si la llevas puedes hacer lo que te dé la gana, es la libertad!”, gritará en escena esa mujer que se parece a Giorgia Meloni y que preguntará a sus compañeras: ¿Sentís la libertad? Como respuesta, todas alzarán su brazo en un saludo nazi sobre fondo azul.

Un azul que no es inocente, creado por esa maestra de la iluminación escénica llamada Ana Rovira, que decidió “hacer un trabajo sobre los azules porque es el color que representa a las derechas europeas. Es todo un viaje en azul, que empieza con un azul PP y acaba en el azul de la bandera de Israel cuando llega (en escena) el momento de la masacre”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En su diseño de luces Rovira rendirá, además, dos homenajes: “Uno a Bob Wilson, que murió hace poco, y otro a David Lynch, porque el primer día que vi un ensayo pensé, hostia, en el capítulo 12 de la tercera parte de Twin Peaks, de repente no se ve nada, y luego hay un poco de luz, y después, de repente, mucha luz... Y eso lo hago cuando todas empiezan a desbarrar”.

Una maleta y un neandertal

Si la nariz de payaso, símbolo de la comedia que se volverá contra ellas y las devorará, es el objeto que dispara la acción en Risa caníbal, hay otro, sin embargo, en el que Las Huecas colocan gran parte de su posicionamiento político en torno al fascismo: una maleta. Un trolley de color plata que arrastrará durante mucho tiempo Júlia Barbany, en la piel de alguien que se parece mucho a la alemana Alice Weidel, una maleta que chorreará sangre y simbolizará, tal vez, todas las muertes que ha provocado el fascismo a lo largo de la historia. “Las narices de payaso no acaban de mostrar toda la maldad o no las castigan lo suficiente. Hasta que aparece la maleta, que es el desencadenante de la tragedia”, dice Pellejero.

“Creo que si hay algo político en la pieza, que lo hay y mucho, no está tanto en la acción en sí, sino en permitirnos el lujo de hacer ciertas cosas y de poetizarlas o ficcionarlas de determinada manera. Y eso tiene mucho que ver con hacer ficción de izquierdas”, explica Nùria Corominas. “Desde el teatro de izquierdas o el teatro politizado se elige, a veces, un camino muy documental, muy de la verdad, de la realidad… y nos olvidamos de la potencia de la ficción, los sueños y la representación como herramientas que también vehiculan construcciones políticas, que necesitamos, entre otras cosas, porque nos las están robando. Existe muchísima maquinaria representativa y ficcional de derechas, y creo que lo que tiene que hacer la izquierda es seguir construyendo estéticas y poetizando. A veces se quiere ser muy pedagógico, como si tuviéramos que suplir el vacío de la política, y no, coño, nosotros hacemos teatro, ya iremos luego a militar a la calle”.

Además de la nariz, la maleta y las cuatro líderes, habrá un quinto cuerpo en escena: un neandertal (el dueño de aquella voz en off que abrirá la obra), símbolo de ese pasado glorioso al que tanto apela la derecha, que aquí también se volverá en su contra: “Hay un momento de la pieza, cuando ya estamos todas delulu, que Jùlia hace una especie de cuento en el que hemos metido las primeras cinco frases del Parsifal de Wagner, y habla de un pueblo original que debe volver. A esta neonazi se le va la olla, se equivoca y empieza a hablar del pueblo original, los neandertales, cosa que es un poco extraña. Y ese neandertal, invocado por estas tías, resulta que es la única voz que piensa sobre lo que ha ocurrido. No representa exactamente la voz de las autoras, pero sí resulta que está de nuestra parte”, explica Corominas.

“De hecho —añade Andrea Pellejero—, es una voz que parafrasea a Walter Benjamin en su Tesis sobre la filosofía de la historia”.

Una voz que dirá también: “Atónitas y asustadas nos miramos y tomamos la decisión de seguir representando. Para desmentir la opulencia de lo místico y de lo mítico y tomar todo lo que es material y vulgar y hacerlo bello, hacerlo nuestro. Porque hay que ir haciendo espacio, hay que ir ensanchando, hay que ir dejando paso a todo lo que se piensa, se imagina y se sueña, compañeras, aún, y aún mucho más, y aún mucho más”.