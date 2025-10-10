Proyecto Hombre detecta un consumo de opiáceos en jóvenes "alarmante" en Madrid

La fundación Centro Español de Solidaridad (CES), conocida como Proyecto Hombre Madrid, atendió el pasado año a 6.539 personas, de las que el 83% solicitaron ayuda profesional por problemas relacionados con conductas adictivas, y hasta un 4,45% han tenido intentos de suicidio. El porcentaje se duplica (9,74%) en el caso de los pacientes más jóvenes. Los datos, que aparecen en la memoria anual de actividad de la ONG presentada este viernes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, también alertan sobre un dato "llamativo": casi un 10% de las consultas de menores y jóvenes están relacionadas con el consumo de opiáceos.

Por lo general, las adicciones a sustancias que más llegan a sus consultas son los psicoestimulantes (cocaína, anfetaminas, etc.) y el alcohol (31,6%), aunque también se piden bastantes tratamientos de adicción por consumo de derivados del cannabis (19,3%), una cifra que aumenta al 38% cuando se considera solo el colectivo de menores y jóvenes. "En este último grupo resulta llamativo, e inclusive alarmante, que un 9,77% de las solicitudes están relacionadas con el consumo de opiáceos", exponen los autores del informe.

Proyecto Hombre en España ya ha alertado en comunicaciones anteriores que se está extendiendo el uso de la heroína mezclada con cocaína, conocida como revuelto, rebujado, mezcla o speedball. Además, el consumo inhalado (fumado) ha sustituido mayoritariamente al uso por vía parenteral (inyectado).

Mayoría por cannabis

El servicio, que ha atendido a 395 menores y jóvenes varones y a 95 mujeres, en su mayoría de 17 años, expone que las sustancias más consumidas son los derivados del cannabis, si bien otras como la mefedrona (una sustancia con efectos estimulantes), el GHB (éxtasis líquido), éxtasis, setas alucinógenas o el spice (cannabinoide sintético) son el origen del abuso o adicción, y motivo de la demanda de tratamiento. Las adicciones sin sustancias también aparecen en los motivos de demanda.

Además, la prevalencia de otra enfermedad mental en estos chavales es elevada (35,9%), siendo mayor en las chicas (39,4%) que, además, en muchas ocasiones padecen más de un trastorno mental. En ellas, suelen ser más prevalentes los trastornos de la alimentación.

El porcentaje del 9,74 % de intentos de suicidio en el colectivo de menores y jóvenes con adicciones también es un indicador "preocupante". El porcentaje vuelve a ser mayor en chicas que en chicos, y la diferencia entre sexos se ha ampliado en 2024 respecto a años anteriores.

El perfil de las adicciones

Asimismo, los datos del informe destacan que existe una clara diferencia entre adultos y jóvenes en el tipo de sustancias consumidas. En general, tres de cada cuatro personas atendidas por Proyecto Hombre Madrid en 2024 eran hombres. La edad más frecuente se comprendía entre los 36 y los 48 años y la mayoría de ellos (62,6%) llevaban entre 10 y 15 años consumiendo. Esto último indica un hecho positivo: el tiempo que transcurre desde el inicio del consumo problemático hasta que el paciente solicita ayuda ha disminuido.

Entre los varones, el perfil típico del usuario es el de un español, con 36-45 años, adicto a la cocaína, con familia de origen, sin antecedentes y activo laboralmente. Ellas tienen la misma edad, pero suelen tener una mayor adicción al alcohol, que han padecido entre los últimos cinco y diez años. Cuentan con estudios universitarios, empleo, y una alta comorbilidad depresiva o ansiosa.

Además, el 20,6% de estos pacientes con adicciones presenta patología dual, es decir, un trastorno mental asociado a esa adicción, especialmente depresión (9,5%) y ansiedad (7,4%). El 63,6% no tenía antecedentes legales.