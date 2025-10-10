Comienza la recta final de la Hispanidad 2025 en Madrid: esta es la programación para hoy, viernes 10 octubre

Las fiestas de la Hispanidad 2025 llegan a su fin esta semana. Durante este viernes, sábado y domingo, la agenda cultural de Madrid estará repleta de conciertos, espectáculos de danza y teatro, pero el mismo 12 de octubre se acaba la programación.

Entre las más de 200 actividades que proponía la Comunidad bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, apenas quedan 50. Los ciudadanos ya han bailado al ritmo de algunos de los conciertos más esperados, han visitado las exposiciones disponibles y se han nutrido de las mesas redondas que preparaba la Comunidad.

Por suerte, todavía queda una última oportunidad para disfrutar de las actividades restantes en Madrid. A continuación, los eventos disponibles este viernes 10 de octubre en la capital.

Programación de la Hispanidad 2025 para hoy, viernes 10 de octubre

A las 12:00 horas de la mañana, un recital de canto y piano de la Real Academia de San Fernando hará vibrar la ciudad. Será la única cita en horario matutino, pues la programación se detiene hasta bien entrada la tarde. A las 18:00 horas, los que pasen por la Puerta del Sol podrán disfrutar de la danza del Conservatorio Carmen Amaya. A las 18:30, será el turno del Conservatorio Fortea, en Plaza de España.

A las 18:30 horas Maestro Espada actuará en la Plaza Mayor. A las 19:00, 'La mujer en Hispanoamérica', en Casa Museo Lope de Vega. A las 19:00, 'Mister Shakespeare', en el Teatro de la Abadía.

Después, comienza la tanda de conciertos. A las 19:50 horas el público de la Puerta del Sol bailará al ritmo de Miranda! y, a las 20:00 horas, con Rita Payés en la Plaza Mayor. La Plaza de España recibirá a las 20:00 a Muerdo, mientras que Trío Valdés Legacy actuará a la misma hora en el Centro Cultural Paco Rabal.

Los amantes del rock tienen una cita a las 21:30 en la Puerta del Sol con Babasónicos, mientras que los fans de Niña Polaca tendrán que desplazarse a Puente del Rey a la misma hora. A las 21:45 deberás elegir escuchar a Silvana Estrada en la Plaza Mayor o a Dillom en Plaza de España.