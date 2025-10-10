El portavoz de Vox expulsado del pleno de Parla denuncia que le amenazaron: "Fascista, sal fuera que te voy a matar"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique, ha denunciado en Policía "insultos graves" y "amenazas de muerte" por parte del público que asistió este jueves al Pleno municipal del que fue expulsado tras romper un cartel que simulaba la bandera palestina con el mensaje 'Parla con Palestina'.

El edil fue expulsado por el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), a raíz de que reclamase la retirada de las banderas palestinas que aparecieron entre el público y después de que los concejales de la izquierda parleña (PSOE, Más Madrid y Podemos-IU) colocasen en sus escaños carteles que simulaban la bandera palestina con la inscripción 'Parla con Palestina'.

Tanto PP y como Vox exigieron que se cumpliera el reglamento municipal, que prohíbe en su artículo 29 que el público asistente pueda manifestarse o exhibir pancartas o banderas. Sin embargo, los carteles no se retiraron y, según fuentes del PSOE, Manrique se abalanzó "agresivamente" contra un asistente al Pleno, le arrebató el cartel y lo rompió.

"Mi única intención fue recordar esta norma y pedir que se respetara el reglamento", ha explicado Manrique. "Sin embargo, varios asistentes propalestinos hicieron caso omiso a la normativa mostrando banderas y símbolos en el transcurso del Pleno sin que se adoptaran por el alcalde-presidente medidas para restablecer el orden", ha justificado el edil de Vox.

Según Manrique, en ese contexto de tensión recibió "graves insultos y amenazas". "Hijo de puta, fascista, sal fuera que te voy a matar se escuchó en el Salón de Plenos", ha asegurado.

Denuncia en la policía

El edil, atendiendo las recomendaciones de la Policía Local, ha presentado denuncia "por amenazas e insultos". La formación ha manifestado su "compromiso con el respeto institucional, el cumplimiento de las normas y la convivencia democrática en los espacios municipales".

También han manifestado su asombro por el hecho de que la persona que profirió presuntamente las amenazas "no fue desalojada y permaneció en el Salón de Plenos con el consentimiento del alcalde". El regidor, por su lado, explicó que no había escuchado los insultos.

Al igual que Vox, el PP parleño ha responsabilizado de la situación al alcalde por "avalar que hubiese banderas palestinas, un elemento de signo político que prohíbe el reglamento".

Su portavoz, Héctor Carracedo, ha lamentado que su grupo sufriese el "carácter autoritario" de Jurado. "Ha vuelto a utilizar el Pleno como si fuera su cortijo personal. Nos han insultado, nos han silenciado y nos han interrumpido y ha retorcido el reglamento municipal a su antojo", ha sentenciado.

Las formaciones de izquierda han insistido en la justificación a la colocación de las banderas. "Colocamos carteles en nuestros asientos para mostrar apoyo al pueblo palestino, denunciar la violencia y el genocidio, defender los derechos humanos y la paz", han trasladado fuentes socialistas.