Metro de Madrid zanja la polémica de los 'empujadores' en sus instalaciones: "Están para ayudar"

La vuelta a la rutina no ha sido del todo agradable para la ciudadanía. Con la llegada de septiembre, Madrid ha vuelto de las vacaciones y el transporte se ha convertido en una odisea. Desde septiembre, autobuses y trenes se han visto saturados, especialmente en las horas más problemáticas.

Las imágenes de los vagones y los andenes abarrotados lo dicen todo, y ello ha llevado a Metro a tomar medidas y desplegar un dispositivo especial de 120 personas para garantizar la movilidad en las instalaciones.

¿Por qué está colapsado el transporte en Madrid?

El principal origen de estos problemas está en varios trabajos que se están realizando en Madrid: el cierre parcial de la Línea 6 de Metro, el inicio del proyecto Madrid Nuevo Norte, el soterramiento de la A-5, las obras en el nudo norte con las transformaciones de la Castellana y las intervenciones en la M-30 a la altura de Ventas y en el intercambiador de Conde de Casal.

Ahora, lejos de mejorar la movilidad, las redes se han llenado con cientos de reacciones por esas personas que trabajan en Metro de Madrid y portan chaleco amarillo. Su trabajo consiste en que la gente entre rápido a los vagones y se suba el mayor número de personas posibles, aunque cuando alguien necesita asistencia son los que también bajan al andén a prestar servicio.

Metro de Madrid responde a la polémica de sus 'empujadores'

Los ciudadanos ya les identifican como 'empujadores', haciendo una comparativa a aquellos operarios de transportes en Japón que sí empujan a la gente para que entren a presión en las cabinas. Por su parte, Metro de Madrid ha explicado que el personal desplegado para mejorar el flujo de las estaciones son operarios que ayudan a que los usuarios se distribuyan a lo largo del andén. "No, no son 'empujadores' y están para ayudarte", han recalcado en sus redes sociales.

El sistema de transporte ha indicado que se preparan dispositivos especiales como este siempre que prevé un aumento de viajeros. "En este caso, la L3 ha aumentado su demanda un 20% por las obras de la L6", ha explicado María José Peña, responsable de Servicio de Operación de Gálibo Estrecho en Metro de Madrid.

Así que no, Metro de Madrid no tiene 'empujadores' como tal. Es personal que ayuda a la distribución de los viajeros y se recomienda que se sigan sus indicaciones para garantizar y agilizar la circulación.