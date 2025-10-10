10.000 nuevas viviendas y una oficina antiokupación: las prioridades de Alcobendas hasta 2027

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha anunciado este viernes una batería de 30 nuevas medidas estratégicas que se desarrollarán en lo que resta de legislatura. Entre los principales proyectos destacan la creación de una oficina antiokupación, la construcción de 10.000 nuevas viviendas en la próxima década y la aprobación de una nueva ordenanza de convivencia ciudadana.

Durante el Debate General de Política Municipal, la regidora ha destacado que el objetivo es "impulsar un gran futuro para Alcobendas, sin dejar a nadie atrás", poniendo el foco en la vivienda, la seguridad, el bienestar social y la inversión económica.

Plan de Vivienda en Alcobendas: 10.000 nuevas viviendas y protección pública

Uno de los ejes clave será el desarrollo de un Plan de Vivienda 2023-2027, que contempla la construcción de 10.000 viviendas en los próximos 10 años, respondiendo así a una de las principales demandas ciudadanas.

Entre los avances más próximos, la alcaldesa ha enumerado:

Entrega de 39 viviendas en Avenida de España este noviembre.

en Avenida de España este noviembre. Apertura de inscripciones en EMVIALSA (diciembre-enero) para los 36 alojamientos dotacionales en Valdelasfuentes, que se entregarán en verano de 2026.

(diciembre-enero) para los 36 alojamientos dotacionales en Valdelasfuentes, que se entregarán en verano de 2026. Inicio de las obras de Marqués de la Valdavia, 47, en 2026.

de Marqués de la Valdavia, 47, en 2026. Construcción de 750 viviendas del Plan Vive Solución Joven , a partir de primavera de 2026.

, a partir de primavera de 2026. Aprobación definitiva del Plan Parcial de Valgrande antes de fin de año, con 8.600 viviendas previstas, el 55% de ellas de protección pública.

Nuevas medidas en seguridad, convivencia y policía local

La seguridad será otra prioridad del gobierno municipal. A partir de 2026 se activará una Oficina Antiokupación en Alcobendas, que ofrecerá asistencia jurídica, psicológica y actuación rápida frente a la ocupación ilegal.

Se pondrá en marcha una nueva Ordenanza de Convivencia, que aumentará sanciones por comportamientos incívicos y podrá llegar incluso al cierre de locales nocturnos que no garanticen el descanso vecinal o generen problemas de seguridad.

También se implantará un sistema telemático de control de accesos a centros públicos, y se reforzará el cuerpo de Policía Local con una inversión de 8 millones de euros y la incorporación de 32 nuevos agentes este mes de octubre. En total, ya son 50 los nuevos efectivos sumados durante la legislatura.

Inversión en bienestar social, salud mental y deporte

En el ámbito social, el Ayuntamiento construirá una nueva residencia de mayores y centro de día, así como el primer Centro de Familias de Alcobendas, ubicado en el Bulevar Salvador Allende.

También se ha anunciado:

Adjudicación inminente de una parcela para el futuro Hospital General de Alcobendas .

de una parcela para el futuro . Centro de Salud Mental con inicio de obras en 2026 y apertura en 2028.

con inicio de obras en 2026 y apertura en 2028. Programas pioneros para la prevención del suicidio y la soledad no deseada.

para la prevención del suicidio y la soledad no deseada. Cheque familia de 500 euros para nacimientos, adopciones y acogidas.

para nacimientos, adopciones y acogidas. Refuerzo del contrato de reparto de comidas para mayores con 550.000 euros adicionales.

Plazas gratuitas en escuelas deportivas para menores de familias sin recursos.

Desarrollo económico, transporte y nuevas infraestructuras

La alcaldesa ha anunciado un Plan Especial de Actividades Económicas, que incluirá la mayor flexibilización de usos en la historia de la ciudad, para atraer inversión y empleo.

En educación, la Comunidad construirá un gimnasio cubierto en el colegio Parque de Cataluña, y en diciembre se abrirá un nuevo Centro de Formación Profesional en Arroyo de la Vega.

En movilidad, se firmará un acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes para mejorar las líneas urbanas e interurbanas de autobuses, con mayor frecuencia y nuevos itinerarios. Además, en 2026 comenzarán las obras del primer tramo del Bulevar Madrid Norte.

Como parte de la oferta cultural y de ocio, Alcobendas celebrará un festival anual de música pop, indie y urban latino, cuya primera edición tendrá lugar en verano de 2026.

Balance de legislatura: 74% del programa cumplido

En su rendición de cuentas, la alcaldesa ha afirmado que ya se ha cumplido el 74% del programa electoral, con 63 de los 123 compromisos ejecutados al 100% y otros 55 actualmente en marcha.

Ha destacado que Alcobendas es una ciudad con las cuentas públicas saneadas, la menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid y líder en atracción de inversiones, con proyectos empresariales que superan los 1.000 millones de euros.

Entre los logros ya alcanzados, también ha subrayado:

SEMURA , el Servicio Municipal de Urgencias y Rescate, con más de 2.280 asistencias en su primer año.

, el Servicio Municipal de Urgencias y Rescate, con más de 2.280 asistencias en su primer año. Becas de comedor y material escolar por valor de más de 2 millones de euros.

por valor de más de 2 millones de euros. Inversión de 15 millones en la renovación del colegio Federico García Lorca .

. Ampliación del instituto Gloria Fuertes y mejoras en escuelas infantiles.

Más de 300 alumnos matriculados en inglés o chino en la Escuela Oficial de Idiomas.

La alcaldesa ha concluido asegurando que Alcobendas tiene un gran presente y un mejor futuro, ofreciendo "cercanía, servicio público y escucha activa a vecinos y comerciantes".