‘Nike. Diseño en movimiento’, la exposición que recorre la historia de la marca desembarca en Madrid: más de 200.000 artículos exclusivos

La primera gran exposición de Nike en sus más de seis décadas de historia llega a Madrid. Una de las marcas deportivas más influyentes del mundo ofrece un recorrido único a través de su diseño, innovación y cultura urbana. Desde los experimentos en los años 60 y la creación de su mítico logo hasta modelos inolvidables como las Air Max, las Air Jordan o el revolucionario tejido Flyknit, que han pasado a formar parte de la historia de la marca y de la industria deportiva.

La exposición ofrece un viaje en el tiempo desde el nacimiento de la marca hasta la consagración actual: del origen del Swoosh, llegando a las innovaciones técnicas de la suela Air, colaboraciones con atletas históricos como Michael Jordan o Serena Williams, así como el impacto cultural generado por Nike.

Imagen del anuncio de Nike titulado ‘Winning isn’t for everyone’. / NIKE

Dirigida por Glenn Adamson (comisario e historiador estadounidense especializado en arte contemporáneo), la exposición llega a España por primera vez. Durante el año pasado, se llevó a cabo en el Vitra Design Museum, ubicado en Basilea. Los resultados no han podido ser mejores, después de recibir más de 60.000 visitantes.

La muestra recopila unos 200.000 objetos entre los que encontraremos prototipos experimentales de modelos (como las Waffle Trainer, las Air Force 1 y las Shox), imágenes y vídeos históricos, bocetos de diseños… Todos, pertenecientes al Department of Nike Archives, el archivo interno de la firma, que llega a España por primera vez.

Un recorrido a lo largo de la historia

La exposición queda estructurada en cuatro partes claramente diferenciadas. La primera parte, Track, narra el nacimiento de la marca, fundada por Phil Knight y Bill Bowerman a principios de los 60, como un negocio local en un primer momento, pero que después se ha convertido en un gigante del sector. Knight era corredor y Bowerman su entrenador. En esta primera parte de la exposición, se dan a conocer momentos clave en el desarrollo de la marca como las primeras relaciones y acercamientos a los grandes deportistas del momento, así como las innovaciones tecnológicas.

La segunda parte, conocida como Air, hace referencia a la década de los 80, momento en el que entra con fuerza en el mercado internacional y se consagra. Deja en un segundo plano el mundo del atletismo y abre el foco, centrándose en el skate, fútbol, tenis o baloncesto… Surgen las primeras colaboraciones históricas con Michael Jordan o Andre Agassi.

Hasta el mes de enero permanecerá en Madrid la exposición de Nike. / Nike

El tercer emplazamiento, Sensation, aguarda la década de los 90, que fue decisiva para el desarrollo tecnológico de la marca con la apertura de Nike Sport Research Lab. Por medio de este laboratorio, la marca se adentra en la investigación del cuerpo y el movimiento humano para perfeccionar sus productos.

La última etapa, Relation, se dirige a la cultura de masas, a los anuncios de la televisión y a los principales responsables del diseño mundial como Marc Newson, Tinker Hatfield o Virgil Abloh que unieron la marca a sus compradores y fans por medio de la moda, de videoclips, incluso películas.

¿Cuándo se puede visitar la exposición de Nike?