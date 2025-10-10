Móstoles abre una escuela de familias para evitar conductas adictivas en adolescentes

El Ayuntamiento de Móstoles, a través del Plan de Adicciones de Móstoles (PAM), ha puesto en marcha una nueva escuela dirigida a familias de jóvenes y adolescentes para dotarlas de recursos para "afrontar los nuevos retos educativos y prevenir posibles conductas adictivas".

Bajo el nombre de 'Formando a las familias: previniendo adicciones', esta nueva escuela ofrecerá de octubre a diciembre diez sesiones en tres bloques temáticos: 'Cuidado de la salud emocional como base para la prevención de adicciones', 'Salud mental y autocuidados' y 'Prevención de adicciones y recursos de atención'.

El programa, que está enmarcado en el Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA), consta de un total de 10 sesiones, que se celebrarán los martes, de 10:00 a 11:30 horas, de octubre a diciembre, en el área de Servicios Sociales de Móstoles (Avenida Vía Láctea, 33. Metro Manuela Malasaña).

La escuela ha arrancado esta semana con el primero de los talleres relacionado con el cuidado de la salud emocional como base para la prevención de adicciones, 'La familia como primera influencia', que ha sido impartido por el Servicio de Prevención y Atención Temprana de Adicciones con y sin sustancias, SPANT - Punto Omega.

El día 14 llegará 'Cuidar la salud emocional en la infancia', llevado a cabo por la Oficina Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos; el día 21, 'Regulación emocional', impartido por el Servicio de Atención Psicológica y Socioeducativa a la Infancia y Adolescencia (SMAPSIA); y el día 28, 'Estilos educativos/normas y límites', por Servicios Sociales de Móstoles.

La programación continuará en noviembre con el bloque 'Salud mental y autocuidado' con los cursos 'Entendiendo la adicción, protegiendo la salud mental', impartido el martes 4 de noviembre por EASC de Móstoles - Grupo EXTER, y 'Crianza y autocuidados', que llevará a cabo el Centro de Día Móstoles - Intress, el martes 11 de noviembre.

El tercer y último bloque formativo será 'La prevención de adicciones y recursos de atención': la Policía Municipal de Móstoles impartirá el martes 18 de noviembre el curso 'Riesgos del uso de internet y redes sociales'.

La Asociación Española Contra el Cáncer será la encargada de realizar el curso '¿Por qué fuman tus hijos/as? Tabaco convencional y dispositivos electrónicos', el martes 25 de noviembre; y '¿Por qué beben tus hijo/as?', el martes 2 de diciembre.

La programación finalizará con 'Conociendo el mundo GAMER: cómo acompañar sin prohibir' (Punto Omega y SAAT) y '¿Qué son los Servicios Sociales? Forma de acceso y recursos del municipio', en el centro de Servicios Sociales de Móstoles.