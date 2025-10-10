Madrid rechaza el permiso de 10 días por fallecimiento: "Díaz ya no sabe cómo conseguir atención"

Rechazo absoluto de la Comunidad de Madrid a la medida anunciada ayer por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar. La medida, ha asegurado la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional, Rocío Albert, "claramente no tiene en cuenta los costes que supondrían para los empresarios y les ahogaría una vez más".

"Esto acabaría con toda posibilidad de que una empresa fuera viable", ha apostillado Albert en un encuentro informativo en la sede de la Consejería, en Madrid.

A juicio de la consejera madrileña, detrás del anuncio de Díaz hay motivos de carácter político más que otras cuestiones. Entiende Albert que se trata de un mensaje "para no perder foco" y para que "el PSOE no canibalice a Sumar".

"La señora Díaz ya no sabe cómo conseguir atención", ha subrayado, y ha recordado en este sentido la sucesión de iniciativas planteada por la vicepresidenta desde el verano. "Primero, fue la reducción de la jornada", ha señalado. Hace un mes el Congreso de los Diputados tumbó, con los votos de PP, Vox y Junts, el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales de las 40 horas semanales actuales.

"Como no conseguía la reducción de la jornada, que no ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, pues pasó al registro de horarios, que en muchos casos sabemos que es imposible llegar", ha proseguido Albert. "Y para no perder el foco, ahora presenta esta medida".

Este jueves, en el transcurso de un encuentro informativo, Díaz anunciaba la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar a 10 días. Actualmente se recoge el derecho a ausentarse dos días por la muerte de un familiar de hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad, un permiso que se extiende a cuatro días si el trabajador tiene que desplazarse para acudir al entierro a otra provincia o localidad, dependiendo del convenio.

La vicepresidenta también adelantó la creación de un nuevo permiso para poder cuidar a un familiar ingresado en cuidados paliativos. Esa figura no existe actualmente. Lo más parecido es el permiso por hospitalización de un familiar, que da hasta cinco días de ausencia al empleado.