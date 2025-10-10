Madrid celebra el Día del Deporte Olímpico: participa en multitud de actividades y conoce a Carolina Marín

El Parque del Retiro se convertirá este sábado 11 de octubre en una villa olímpica. Deportistas de gran reconocimiento internacional y gente de a pie celebrarán el Dia del Deporte Olímpico. Este acto contempla más de 30 actividades gratuitas como tiro con arco, ciclismo, hockey, atletismo o tenis de mesa para todos aquellos que se presenten. Además, figuras como Carolina Marín, María Pérez, Damián Quintero o Ayoub Ghadfa firmarán autógrafos y compartirán sus vivencias sobre la pista a lo largo de su carrera deportiva.

Este evento, desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE), se llevará a cabo en el Paseo de Fernán Núñez, entorno habitual en el que se celebran actividades de esta naturaleza en el Parque del Retiro. Desde las 12 a las 15 horas y de 17 a 20 horas todos los que así lo deseen podrán disfrutar de esta actividad en directo.

Bajo el lema “De la base al cielo”, el Día del Deporte Olímpico busca homenajear a los clubes madrileños, lugar en el que se forjan los que, en un futuro, serán grandes deportistas olímpicos. En este entorno crecen, se divierten y sobre todo disfrutan del camino. Es el lugar en el que todo empezó para ellos. Este evento está orientado a familias y deportistas, con el objetivo de seguir fomentando la cultura del esfuerzo, superación y sacrificio que forman parte del deporte.

Actividades y encuentros con deportistas de élite

El Día del Deporte Olímpico ofrece más de 30 actividades para niños y mayores. Tiro con arco, ciclismo, hockey, fútbol americano, tenis de mesa, ground golf (una versión más sencilla del golf), atletismo y fútbol serán solo algunos de los deportes que los asistentes podrán practicar. Para los verdaderos amantes del motorsport también habrá exhibiciones X-Trial, una sección que compite en circuitos cerrados, poniendo a prueba el dominio del piloto sobre la moto.

Por último, habrá opciones de deportes adaptados para asegurar la inclusividad de personas discapacitadas. Por ejemplo, la jornada contará con handbikes (bicicletas adaptadas) y tenis en silla de ruedas para todos los que se animen a practicar. También, se celebrarán actividades de autoprotección y se dedicarán espacios para la salud y el deporte seguro.

Todos los presentes podrán conversar y conseguir las firmas de Carolina Marín, triple campeona mundial de Bádminton; la atleta de marcha María Pérez, ganadora de cuatro oros consecutivos; el subcampeón de kárate Damián Quintero o el boxeador Ayoub Ghadfa, que consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.