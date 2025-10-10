¿Lloverá el Día de la Hispanidad? Este es el pronóstico en Madrid de cara al fin de semana

El Día de la Hispanidad ya asoma en Madrid. La capital se prepara para una Fiesta Nacional que tendrá como momento cumbre, un año más, el desfile militar que las Fuerzas Armadas realizarán a lo largo del Paseo de la Castellana, presidido por S.M. Felipe VI y la Princesa Leonor. La ciudad, además, se llena estos días de conciertos gratuitos de artistas de renombre, como Elíades Ochoa, Alizz, Muerdo o Bomba Estéreo.

Sin embargo, todos los festejos y actividades relacionadas con la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América dependen de la ausencia de un invitado no deseado: la lluvia. Por lo pronto, este viernes los termómetros ya han experimentado un descenso considerable respecto al inicio de semana, con máximas que no sobrepasarán los veinticinco grados centígrados en Madrid capital y unas mínimas que la pasada madrugada cayeron hasta los once.

Pero la pregunta que todos los madrileños se hacen en este momento es la siguiente: ¿Lloverá durante el desfile militar del domingo? La situación en el sureste del país, donde una nueva DANA mantiene activo el nivel rojo de alerta meteorológica, inquieta también en la meseta, donde los vecinos se preguntan si esta tromba de agua podría llegar, con mayor o menor intensidad, a Madrid.

El desfile militar del domingo corre peligro

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) deja abierta la posibilidad de lluvia de cara al domingo. A partir del mediodía, con una probabilidad del 55%, las precipitaciones podrían alcanzar Madrid en forma de chubascos dispersos que podrían echar a perder el desfile de las Fuerzas Armadas, que comienza justo entonces.

En cualquier caso, las predicciones no son claras, por lo que tocará esperar a la evolución de los cielos en las próximas horas. En cualquier caso, las temperaturas imperantes este viernes en la ciudad se mantendrán constantes en los próximos días.