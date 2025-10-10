A HORAS DE SU SUBASTA
La Guardia Civil recupera en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII desaparecido hace un siglo de una parroquia de La Rioja
El manuscrito, fechado entre 1712 y 1728, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera y fue localizado poco antes de ser subastado
La Guardia Civil ha recuperado en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII que había desaparecido hace más de 100 años de la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera, en La Rioja. El documento, datado entre los años 1712 y 1728, fue localizado en la web de una casa de subastas madrileña pocas horas antes de su venta.
La actuación del Grupo de Investigación de Haro, en colaboración con el Archivo Diocesano de La Rioja, permitió retirar la pieza de la subasta e iniciar las gestiones para su devolución. La investigación condujo hasta la actual propietaria, quien había heredado el manuscrito sin conocer su origen y colaboró de forma voluntaria para su devolución.
Según explicó la mujer, la obra formaba parte de la colección de su padre, un aficionado a los libros antiguos y objetos de valor, que solía adquirir en rastros y comercios de antigüedades.
El manuscrito constituye un valioso testimonio de la administración parroquial y de la vida cotidiana en la Nájera del siglo XVIII, al reflejar con detalle la gestión económica y social de la comunidad religiosa. Su recuperación evita la pérdida definitiva de un bien patrimonial de gran relevancia histórica.
El acto de entrega oficial se ha celebrado este jueves en la parroquia najerina, con presencia de representantes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y de la Guardia Civil de Haro.
