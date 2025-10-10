El Inter Valdemoro - Getafe de Copa del Rey se jugará en el Coliseum: el estadio del conjunto local no reúne los requisitos mínimos de la RFEF

El Inter Valdemoro - Getafe de primera ronda de Copa del Rey se disputará sobre el césped del Coliseum. Ante la imposibilidad de que el Inter pudiera disputar el partido en su propio estadio, la entidad azulona presidida por Ángel Torres ofreció su estadio y la directiva del Valdemoro ha dado el visto bueno, según la información de la Cadena COPE. La eliminatoria se jugará el martes 28 de octubre a las 20:00 horas y la taquilla se destinará íntegramente para el Inter de Valdemoro. Los precios de las entradas serán de 20 euros en el fondo, 25 euros en el lateral, 30 en tribuna baja y 40 en tribuna cubierta.

Un estadio que no cumple los requisitos de la RFEF

Ya en la pasada eliminatoria ante el conjunto canario, el Inter Valdemoro se vio en la obligación de jugar el encuentro de ida lejos de su estadio, El Restón. El recinto no cumple con la normativa vigente de la RFEF para acoger partidos de este nivel, debido a las malas condiciones del terreno de juego y a la negativa por parte del ejecutivo municipal de hacer taquilla en los partidos. “Se ha hecho todo lo posible, tanto por nuestra parte como por parte del Ayuntamiento de Valdemoro y su alcalde para que el encuentro de ida pudiera disputarse en nuestro campo de El Restón”, explicaba el club en un comunicado días antes de recibir al Universitario.

La directiva confirmó que ni el estado de las instalaciones ni su aforo permiten acoger un evento de estas características y la única alternativa viable en la localidad era el estadio de Bolitas del Airón, pero todavía se encuentra en proceso de rehabilitación, imposibilitando su ocupación. No hay recintos deportivos en la localidad que puedan albergar este tipo de partidos. Desde el club, reconocían que “se trata de una decisión dolorosa, pero necesaria y obligatoria para cumplir con los requisitos exigidos por la Federación Española de Fútbol (RFEF)”. Para el choque ante el equipo canario, el Equipo de Gobierno de Pinto colaboró con la ciudad vecina y el partido se disputó sobre el césped del Estadio Amelia del Castillo.

En este caso, el Getafe ofreció los servicios del Coliseum al humilde club de Valdemoro y el encuentro entre ambos se jugará sobre el césped del estadio azulón. Pese a ello, ninguno de los dos conjuntos se ha pronunciado aún. Valdemoro perderá la oportunidad de recibir a un Primera División, pero, en cambio, sus futbolistas gozarán de la oportunidad de jugar en un estadio de la máxima categoría del fútbol español.