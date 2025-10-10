Illma Gore expone en La Neomudéjar su 'Apocalypse Now': "La pintura es un arma"

Por si no fuera suficiente con Expresionismo. Un arte de cine en Canal o la retrospectiva de Maruja Mallo en el Reina Sofía, el museo La Neomudéjar de Madrid acoge la exposición Apocalypse Now, de la artista australiano-estadounidense Illma Gore, conocida internacionalmente por su polémico retrato de Donald Trump desnudo. La muestra, que ya se presentó en Barcelona, llega a la capital gracias a Imaginart Gallery.

En Apocalypse Now, Gore convierte a líderes políticos del siglo XX y XXI en querubines grotescos y llorosos, atrapados en un paisaje celestial en crisis. A través de esta obra, la artista lanza una crítica feroz al poder y al estado actual del mundo. "No pinto para decorar. La pintura es un arma. Ataca al poder, defiende a los inocentes y expone a quienes moldean vidas ignorando el coste", asevera ella misma en la nota difundida por Espacios Comunicación.

La pieza central de la exposición es Death of Eros, un óleo de más de tres metros que reúne a figuras como Martin Luther King, la Reina Isabel II, el Papa Francisco, StalinPutin o Hitler. Todos aparecen retratados como querubines deformados en una batalla absurda y caótica, en una escena que recuerda al Juicio Final, pero esta vez sin redención posible.

'Death of Eros', óleo monumental de más de tres metros de largo que reúne a más de 25 figuras políticas de los últimos dos siglos / Roberto Espacios

Datos para asistir a la exposición

Título : Apocalypse Now, de Illma Gore

: Apocalypse Now, de Illma Gore Fechas : del 8 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026

: del 8 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026 Lugar : Museo La Neomudéjar (C/ Antonio Nebrija s/n, Madrid)

: Museo La Neomudéjar (C/ Antonio Nebrija s/n, Madrid) Horario : de miércoles a domingo, de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h

: de miércoles a domingo, de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h Web: www.laneomudejar.com/apocalypse-now-ilma-gore

Obras contemporáneas y sociales en La Neomudéjar

Inaugurado en 2013, el Museo La Neomudéjar se ha consolidado como uno de los centros de arte contemporáneo más singulares de Madrid, con una apuesta por el arte disidente, político y experimental. Desde 2014 es miembro del ICOM como museo con colección propia, y forma parte del proyecto Art House Spain, que conecta espacios creativos en Madrid y Cuenca.

Su colección supera las 1.500 obras de gran formato, con nombres destacados como Juan Genovés, Marina Núñez, Carmen Isasi o Antonio Alvarado, junto a artistas internacionales como Fabio Herrera o Ivan Marchuk. Además de exposiciones, el museo impulsa proyectos sociales, festivales de videoarte, residencias artísticas y publicaciones, manteniéndose fiel a su misión: situar al artista en el centro y promover un arte comprometido con la realidad social.

Otras exposiciones en el espacio / La Neomudéjar

Instalado en una antigua infraestructura ferroviaria, el museo también conserva elementos originales como un generador Atlas Diesel de Estocolmo, estructuras metálicas, relojes y señales históricas.