PATRIMONIO CULTURAL
El histórico Café Gijón cambia de manos y reabrirá en enero: "Conservará la esencia"
El Grupo Cappuccino, que gestiona cafeterías en varias ciudades españolas, adquiere a la familia Escamilla uno de los símbolos culturales de Madrid
El Café Gijón es uno de los restaurantes centenarios de Madrid, pero también un referente cultural y parte esencial del alma de la capital. Por sus mesas han pasado generaciones de escritores y fue escenario de las célebres tertulias literarias de autores como Pío Baroja, Camilo José Cela, Ramón María del Valle Inclán o Gerardo Diego, entre otros. Con más de 127 años de historia desde su fundación en 1888, varios propietarios han dejado su impronta en un local que, a partir de enero, encara una nueva etapa.
Y es que el Grupo Cappuccino, una cadena de cafeterías y restaurantes con locales en varias ciudades españolas, ha adquirido el Café Gijón a la familia Escamilla, propietaria del mismo desde 1997.
Ubicado entre la Cibeles y Colón, en el número 21 del Paseo de Recoletos, la mítica cafetería encara ahora "una nueva etapa" al ser adquirida por este grupo, que gestiona el Cappuccinos Grand Café frente a la madrileña Puerta de Alcalá. También cuenta con otros establecimientos del mismo nombre en ubicaciones privilegiadas de Valencia, Sevilla, Marbella, Ibiza o Mallorca, además de restaurantes especializados en sushi y marisco.
En cuanto al Café Gijón, los nuevos dueños prevén poder reabrirlo en enero y aseguran que mantendrá su carácter histórico y su identidad. "Conservará la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia", han señalado desde el grupo de restauración, que ha mostrado su "satisfacción por la operación llevada a cabo y la ilusión en el proyecto".
La operación "abre un nuevo capítulo para uno de los locales más emblemáticos de la capital", asegura en un comunicado Busquets Gálvez, la consultora inmobiliaria que ha asesorado la venta.
- Ayuso da un cargo en su Gobierno al embajador cesado por Albares tras reunirse con ella
- Madrid alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por 'arrancar y romper' una bandera palestina
- Así es como puedes acudir a un concierto gratis de Henry Méndez por la Hispanidad 2025: esta es la programación para hoy, jueves 9 de octubre en Madrid
- Patti Smith en el Real: una espectacular noche de rock, lucha y poesía en el ópera
- Ayuso cierra la puerta a elaborar un registro de objetores al aborto: 'No voy a hacer una lista negra de médicos nunca