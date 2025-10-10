El Gobierno admite la necesidad de reforzar la red eléctrica para garantizar los seis grandes planes urbanísticos de Madrid

Las reiteradas quejas del Gobierno madrileño sobre la falta de capacidad de la red eléctrica para dar respuesta a los proyectos urbanísticos e industriales -en especial la apertura de centros de datos- ya tiene una respuesta parcial del Ministerio para la Transición Ecológica. La “propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030” publicada este jueves recoge la necesidad de “nuevos apoyos a la red de distribución con el fin de acompañar adecuadamente el crecimiento asociado al desarrollo de vivienda en la zonas sudeste de Madrid (Los Cerros, Berrocales y Valdecarros), sudoeste de Madrid (Retamar y Villaviciosa) y este de Madrid (Espinillos)”.

Aunque en principio aleja su implementación más allá del año 2030, el propio documento del ministerio recoge que “a la vista de la evolución de las necesidades y como resultado del proceso de audiencia e información pública previsto”, dichas inversiones podrían adelantarse e incluirse finalmente en el plan para el próximo lustro. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid, Carlos Novillo, lamentó que en principio “más de 70.000 viviendas quedarían fuera de esta planificación”, y subrayó que “hubo un compromiso del secretario de Estado de que en el periodo de alegaciones se van a poder incorporar”.

Centros de datos

Recordó que estos desarrollos se van a iniciar en estos próximos cinco años “y ya han tenido una denegación porque las compañías tienen que ver reflejado en esa planificación que Red Eléctrica les va a llevar o va a repotenciar esas subestaciones”. Además, criticó que “ya sabíamos que iba a haber muchísima actividad económica, en concreto actividad industrial como son los centros de procesamiento de datos, que no han entrado en esta planificación y que nos va a lastrar el futuro económico y el desarrollo de la inteligencia artificial en la Comunidad de Madrid”, informa Víctor Rodríguez.

Lo que sí contempla la programación son diversas actuaciones en los próximos años para reducir la saturación de la red eléctrica madrileña. En un primer paquete, la Administración central recoge refuerzos para atender a la electrificación y a la integración de energías renovables. Contempla instalaciones de almacenamiento y reforzar la conexión Andalucía-Castilla La Mancha-Comunidad de Madrid, facilitando la integración y transporte de energías renovables hacia zonas de alto consumo.

Energía desde Andalucía

En ese sentido, se plantea "la repotenciación de ejes internos de la Comunidad de Madrid para aliviar las cargas de éstos ante el importante flujo de energía que procede de otras comunidades exportadoras de energía". En el refuerzo del denominado anillo de Madrid se incluyen 3 nuevas subestaciones, la ampliación de otras 9 y 7 nuevas líneas o cables. Y para el refuerzo de la conexión Andalucía-Castilla La Mancha-Madrid, se contemplan siete nuevas subestaciones, la ampliación de 29 y 13 nuevas líneas o cables.

Al margen de potenciar la llegada de las energías renovables, en la zona de Madrid se refuerza la red de 400 kV y 220 kV con nuevas líneas y ejes para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red de transporte y dar apoyo a la red de distribución, mejorando la redistribución de los flujos de energía en la zona sin ocasionar sobrecargas. La programación para el próximo lustro prevé 11 nuevas subestaciones; además, se ampliarán otras 53 y se habilitarán 45 nuevas líneas y cables.