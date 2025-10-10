Falsificaciones en Fuenlabrada: la Guardia Civil incauta más de 150.000 artículos en una nave

La Guardia Civil ha intervenido 152.438 artículos falsificados en una nave industrial de la localidad madrileña de Fuenlabrada, en una operación en la que se investiga a dos hombres de 29 y 38 años por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial y la competencia desleal.

La actuación se llevó a cabo durante una inspección de la Unidad Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, que permitió localizar los productos falsificados listos para su distribución.

Entre los artículos intervenidos había más de 14.600 juguetes, 4.350 equipaciones deportivas y 133.000 pilas falsificadas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Verificación con las marcas afectadas

Tras la incautación, los agentes contactaron con las marcas originales para confirmar las sospechas de falsificación. Una vez verificadas por las propias compañías, los efectos quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Los dos investigados, propietarios de las mercancías, podrían enfrentarse a cargos por vulnerar los derechos de propiedad industrial, además de incumplir la normativa sobre seguridad de los juguetes, que regula los requisitos para su comercialización.