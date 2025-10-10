El desfile del 12 de octubre dice adiós a la Patrulla Águila: esta es la formación del Ejército que sobrevolará Madrid este domingo

Madrid vivirá este domingo una nueva edición del tradicional desfile militar, que corona el Día de la Hispanidad en Madrid. Este año, la cita llega con una novedad, la sustitución de la Patrulla Águila por una nueva formación tras más de cuarenta años surcando los cielos de Madrid durante la Fiesta Nacional. Según ha señalado el Ministerio de Defensa, un total de 3.847 efectivos participarán en la cita. Los madrileños podrán disfrutar de una gran exhibición de medios terrestres y aéreos: más de un centenar de vehículos, 74 aeronaves y 229 caballos. El recorrido se desarrollará, como es tradición, por el Paseo de la Castellana. La tribuna de autoridades volverá a estar situada frente a la Fuente de Neptuno. Desde allí, los Reyes de España y la Princesa Leonor presidirán el acto institucional.

Pero, en esta ocasión, la exhibición aérea correrá a cargo de la Formación Mirlo, que reemplaza a la Patrulla Águila tras su despedida definitiva el pasado mes de junio.

Así es la Formación Mirlo

La Patrulla Águila cede su lugar a la Formación Mirlo, unidad de reciente creación compuesta por modernos aviones militares Pilatus PC-21, que sustituyen a los inconfundibles CASA C-101 Aviojet. Estas nuevas aeronaves suizas son de turbohélice, de última generación, y están diseñados para la instrucción avanzada y con un rendimiento comparable al de un reactor. El consumo, eso sí, es mucho menor.

El 12 de octubre, cinco de estos aviones despegarán de la base de San Javier -- donde la Princesa Leonor se encuentra finalizando su instrucción -- y se desplazarán a Madrid, donde debutarán dibujando en el cielo la bandera nacional con humo de colores, en un guiño a la extinta Patrulla Águila.