¿Qué centros comerciales abren en Madrid el 12 de octubre?

Este domingo Madrid celebra el Día de la Hispanidad

Centro comercial de Plaza Río 2, junto al Manzanares.

Javier Quintana

Madrid

Ya está aquí. Faltan menos de 48 horas para el día grande de las Fuerzas Armadas: el desfile militar del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Según ha señalado el Ministerio de Defensa, un total de 3.847 efectivos participarán en la cita. Los madrileños podrán disfrutar de una gran exhibición de medios terrestres y aéreos: más de un centenar de vehículos, 74 aeronaves y 229 caballos. El recorrido se desarrollará, como es tradición, por el Paseo de la Castellana. La tribuna de autoridades volverá a estar situada frente a la Fuente de Neptuno. Desde allí, los Reyes de España y la Princesa Leonor presidirán el acto institucional.

Si la lluvia lo respeta, la capital vivirá un fin de semana para el recuerdo donde la música en directo también será protagonista. Elíades Ochoa, Alizz o Muerdo actuarán estos días en la capital, poniendo ritmo a la Fiesta Nacional en Madrid. El festivo, no obstante, también provoca que algunos comercios echen el cierre para dar descanso a sus trabajadores. Algunos supermercados no abren sus puertas el domingo, o lo hacen en horario reducido. Pero, ¿Qué pasa con los centros comerciales el 12 de octubre?

Centros comerciales abiertos en Madrid este 12 de octubre

Si bien es festivo lo cierto es, que por carácter general, prácticamente todos los centros comerciales de la capital mantienen sus horarios habituales. Estos son los que abren este domingo 12 de octubre en Madrid:

  • Centro Comercial Príncipe Pío: tiendas 10:00 - 22:00, restauración 08:00 - 02:00.
  • Plenilunio: 10:00 - 22:00.
  • La Vaguada: 11:00 - 21:00.
  • Plaza Río 2: 10:00 - 22:00.
  • La Gavia: 10:00 - 22:00.
  • Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza: 11:00 - 21:00.
  • Arturo Soria Plaza: tiendas 11:00 - 20:00, restauración 10:00 - 01:00.
  • Islazul: 10:00 - 22:00.
  • Las Rosas: 10:00 - 22:00.
  • Plenilunio, San Blas-Canillejas: 10:00-22:00.
  • Heron Diversia, Alcobendas: 10:00-24:00.
  • Gran Plaza 2, Las Rozas: 10:00-22:00.
  • Las Rozas Village: 10:00-21:00.
  • Westfield Parquesur, Leganés: 10:00 - 22:00.
  • Oasiz Madrid, Torrejón de Ardoz: 11:00 - 21:00.
  • Intu Xanadú, Arroyomolinos: 10:00 - 22:00.

