LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Una nueva canción', de María Escarmiento
Pocas saben adelantarse a la industria como María Escarmiento. De alma underground y glaseado mainstream, con cada nuevo tema escarba y escarba en busca de la melodía más adictiva. Ésta es su enésima apuesta por la música más luminosa del momento. Sin prejuicios ni propósitos. Ella canta por necesidad personal. Y eso, a veces, es más poderoso que la mejor producción del mundo. Una nueva canción tiene alma de hit, es lo suficientemente emocionante para sobrevivir en la jungla.
'Salón', de Maita
Es difícil encontrar información sobre Maita en internet. Un trío que, según las poquísimas referencias que hay en sus redes sociales, ojo, define su estilo como "pop pa moverte el cora". Súper bien, pero escaso... Por ello, nada mejor que escuchar Salón para darse cuenta de quiénes son y, por qué no, anda, esperarles hasta que den la cara. Tienen entre manos una canción que deja huella al instante y que, sin esperarlo, qué loco, te impulsa a buscar más y más de ellos. ¡Dad la cara!
'Morderte', de Candela Gómez
Es el momento de ver a Candela Gómez en directo porque, palabra, en unos años, será francamente complicado hacerlo a distancias cortas. Su pop de cabina teléfonica, nostálgico, pero universal, tiene efecto llamada: tras editar Colirio, su primer epé, muy recomendado, esta joven ilustradora y compositora ha regresado con la propuesta más honesta de su carrera. Le queda mucho por vivir, obvio, tiene 20 años, y ojalá lo recoja todo en sus canciones. Será una delicia escucharlo.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Myssa Syllabica', de Arvo Part por The Theatre of Voices y Paul Hillier
El Centro Nacional de Difusión Musical trae este lunes a Madrid, dentro de su ciclo Series 20/21, a una de las formaciones más prestigiosas de la música vocal, el Theatre of Voices que comanda Paul Hillier. El repertorio, para el que contarán con la ayuda del cuarteto de cuerda de la Radio Danesa, lo componen piezas de música antigua y contemporánea firmadas por Josquin Desprez, Hildegard von Bingen o Arvo Part. Esta Missa Syllabica está en el programa, que acogerá el Museo Reina Sofía y que, por cierto, es gratis. El lujo era esto.
,
'Grass', de Animal Collective
Sin que nos hayamos dado cuenta, han pasado ya 20 años desde que Animal Collective publicaron Feels e hicieron que el planeta entero redescubriera la psicodelia, una aproximación a la música que ellos aplicaban a lo que parecía un flujo de conciencia libérrimo en el que cabían todos los sonidos posibles. El producto era tan radicalmente moderno que llegamos a creer que se había tocado el final del pop, pero después, como siempre, llegaron más cosas para ir más allá. Aún así, aquel álbum aportó tanto como para celebrarlo, otra vez, con la reedición que se publica estos días.
'Mack The Knife', de Rufus Wainwright
La última aventura de Rufus Waingwright, genio y divo a partes iguales, ha sido echarse a la espalda una formación de 40 músicos, la Pacific Jazz Orchestra, para interpretar con el envoltorio más clásico posible el songbook de Kurt Weill. El aperitivo del álbum, que llegará a finales de noviembre, es esta Mack The Knife a la que puso letra Bertold Brecht en aquella Ópera de tres peniques que los dos creadores alemanes parieron a medias y en estado de gracia. Da igual que cante en inglés que en alemán: a Rufus este frac le queda como un guante.
