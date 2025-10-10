Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Sin que nos hayamos dado cuenta, han pasado ya 20 años desde que Animal Collective publicaron Feels e hicieron que el planeta entero redescubriera la psicodelia, una aproximación a la música que ellos aplicaban a lo que parecía un flujo de conciencia libérrimo en el que cabían todos los sonidos posibles. El producto era tan radicalmente moderno que llegamos a creer que se había tocado el final del pop, pero después, como siempre, llegaron más cosas para ir más allá. Aún así, aquel álbum aportó tanto como para celebrarlo, otra vez, con la reedición que se publica estos días.