Ayuso reafirma su oposición al registro de objetores al aborto y aviva la polémica ante la crítica de Sánchez y la postura de Feijóo

Habló Isabel Díaz Ayuso y sacudió, una vez más, la política nacional. La presidenta madrileña venía días sosteniendo el pulso con el Gobierno a cuenta del registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo mandata a las comunidades autónomas a la elaboración de este registro. Este lunes, Pedro Sánchez enviaba una carta a las cuatro comunidades autónomas que aún no han completado el registro, Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, y les daba un plazo de tres meses para hacerlo. En caso contrario, se emplearían "los mecanismos legales oportunos".

El mismo lunes la presidenta madrileña mostraba su rechazo a la medida. "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal", decía, al tiempo que ironizaba con que se tomaría su tiempo en contestar al presidente del Gobierno "para ser certera".

Pero el asunto volvía a emerger este jueves en la Asamblea de Madrid y Ayuso subía un peldaño en su oposición al registro. "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca", aseguraba. "Nunca", repetía. Y en el fragor del intercambio afirmaba: "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

No hacía falta más que ese comentario final para inflamar el debate. El Gobierno, con el presidente a la cabeza, entraba a prolongar la conversación sobre un asunto del que ha hecho bandera ideológica y que le permite, además, apelar al electorado femenino y buscar grietas en el PP. En un comentario en la red social X, Pedro Sánchez rescataba la imagen de mujeres que iban a abortar a Londres hace décadas y anunciaba que acudirá al Tribunal Constitucional si es necesario "para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan".

“Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir”, escribía Sánchez. Otros dos miembros del Ejecutivo, los dos con intereses electorales en Madrid, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la ministra de Sanidad, Mónica García, insistían en las referencias a los viajes a Londres de otro tiempo.

Desde el Ejecutivo se viene proyectando un mensaje de firmeza en garantizar la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde que a principios de la semana pasada el PP apoyara una moción de Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que en los espacios municipales de salud y de igualdad se informe de lo que el texto definía como "síndrome postaborto". El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, rectificó dos días después, pero la cuestión ya estaba lanzada.

Postura beligerante

Las palabras de este jueves de Ayuso y su resistencia frente al registro de objetores han terminado de amplificarla. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que su Ejecutivo cumplirá “sin problemas” con el requerimiento. En Baleares, la consejera de Salud, Manuela García, aseguraba que se estaba trabajando en el decreto para articularlo.

Pero la postura de la presidenta madrileña ha sido más beligerante. El pasado viernes, antes de la misiva de Sánchez, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, aun manifestando su oposición a la elaboración del registro, afirmaba que la Comunidad de Madrid cumpliría con la ley y lo completaría. Ayuso no ha sido tan tajante al respecto y ha seguido manteniendo el pulso. En el Pleno de la Asamblea de este jueves llegaba a esgrimir el artículo 16.2 de la Constitución para cuestionar la legitimidad de esos registros. "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias", reza ese precepto de la carta magna.

El "váyanse a otro lado a abortar" de Ayuso y la posterior reacción de Sánchez terminaron por obligar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a fijar postura en un comunicado difundido también a través de X. En él acusa al presidente del Gobierno, "acorralado por la corrupción", de "meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto" y de reabrir "debates del pasado para ocultar problemas del presente". Pero, sobre todo, expresa meridiano su planteamiento en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. "Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes".

El Ejecutivo ve en ello una desautorización de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, a quien no se menciona en el mensaje. El mismo Sánchez escribía un segundo tuit en tono irónico: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”, tratando de proyectar una imagen de fractura.

Desde el entorno de la presidenta madrileña, en cambio, se rehúsa a alimentar lo que se considera una “falsa polémica” que solo interesa a Sánchez. Fuentes del PP madrileño desmienten que la carta de Feijóo contradiga de forma alguna a Ayuso. Al contrario, trasladan, la refuerza. “Es una cortina de humo. En España abortar no es un problema”, indican.