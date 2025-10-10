Atlético - Inter: horario y dónde ver por TV el partido amistoso

Momento para el parón de selecciones. Los clubes frenan la carga de trabajo y los jugadores no convocados disponen de unos días libres antes del regreso de la competición. No será el caso del Atlético de Madrid, que viaja a Libia para medirse al Inter de Milan. Un partido de Champions, pero con la vitola de amistoso. En juego estará la Copa de la Reconstrucción impulsada por el gobierno de Libia para reivindicar el crecimiento del país. Estos dos equipos se verán las caras en la máxima competición de clubes del mundo el próximo 26 de noviembre.

De los 24 que componen la plantilla rojiblanca, 11 están ausentes con compromisos internacionales. Simeone no podrá contar con Barrios, Baena, Llorente, Le Normand, Sorloth, Oblak, Raspadori, Nahuel Molina, Giuliano, Julián Alvarez y Nico González, concentrados con sus respectivas selecciones. Cardoso sigue recuperándose de su lesión de tobillo y no dispondrá de minutos. En cambio, Almada y Giménez regresarían al once después de varios encuentros de ausencia. El argentino lleva de baja desde el pasado parón del mes de septiembre mientras que el uruguayo no se enfunda la rojiblanca desde el encuentro ante el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes.

Por su parte, Cristian Chivu no podrá contar con 13 de sus jugadores, entre ellos Lautaro Martínez, Nicolo Barella o Denzel Dumfries, parte de la columna vertebral del conjunto italiano que, al igual que el Atlético, se verá obligado a completar la convocatoria con futbolistas del equipo Primavera.

'El Cholo' reclutará a futbolistas del Atlético Madrileño, tras el aplazamiento de su encuentro ante el Hércules debido al fuerte temporal, y del Atlético de Madrid C. El que debutará con la expedición será Mateu Alemany, recientemente nombrado nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del club rojiblanco. El ejecutivo balear ha sido recibido en Madrid como un 'galáctico'. “Me siento feliz, ilusionado y emocionado. También responsabilizado por venir a un club tan grande con la responsabilidad que me dan es un reto enorme. Quiero corresponder con trabajo y compromiso a ese desafío y responsabilidad", expresaba en una entrevista a los medios oficiales del club. Este viernes debutará como parte de la expedición rojiblanca en el encuentro ante el Inter.

Alineaciones del Atlético de Madrid - Inter

Atlético: Musso; Carlos Martín, Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; Gallagher, Koke, Almada; Griezmann y Jesús Barrios.

Inter: Martínez; Palacios, Acerbi, Bisseck; Darmian, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Issiaka Kamate; Bonny y Matteo Spinacce.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Inter

El partido entre Atlético e Inter de Milan se disputará a las 18:00 horas en el Estadio Internacional de Bengasi (Libia). Se podrá seguir el encuentro a través del canal oficial de YouTube del conjunto italiano de forma totalmente gratuita. Este partido corresponde a un encuentro amistoso de preparación de la temporada. Ambos conjuntos aprovechan el parón de selecciones para no perder el ritmo de competición hasta el regreso de las ligas nacionales.