Almeida recogerá en Bruselas el premio Europa Nostra 2025 por la restauración de la Puerta de Alcalá

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajará este lunes a Bruselas para recoger el prestigioso European Heritage Award / Europa Nostra Award 2025, concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá, y participar en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

El European Heritage Award es el máximo reconocimiento europeo en materia de conservación del patrimonio cultural. Está otorgado por la Comisión Europea y la organización Europa Nostra, y premia los proyectos más destacados de restauración y preservación del patrimonio.

La ceremonia de entrega se celebrará en La Maison de la Radio, en la capital belga, y contará con la presencia de representantes de los 30 proyectos galardonados. Entre ellos destacan iniciativas del Ayuntamiento de Amberes (Bélgica), la Fortaleza de Peniche (Portugal) y el antiguo Museo Municipal de Nicosia (Chipre).

Así fue la restauración de la Puerta de Alcalá

La restauración de la Puerta de Alcalá comenzó en 2022 y ha sido reconocida como "un nuevo referente europeo en transparencia, investigación y participación ciudadana". El proyecto ha contado con la colaboración de más de 100 profesionales, incluyendo restauradores, arquitectos, ingenieros, historiadores, canteros, herreros y escultores.

La intervención combinó técnicas tradicionales con tecnología de vanguardia, como el uso de escáneres láser 3D y análisis de materiales en laboratorio, garantizando una restauración fiel y duradera.

Semana Europea de las Regiones

Además de recoger el galardón, Martínez-Almeida participará el lunes y martes en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, el evento anual más relevante sobre política regional de la Unión Europea.

Este foro permite a regiones y ciudades de toda Europa exponer su capacidad para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y aplicar eficazmente la política de cohesión de la UE, destacando el papel esencial de las entidades locales y regionales en la gobernanza europea.

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado que las administraciones subnacionales representan aproximadamente un tercio del gasto público total de la Unión Europea, unos 2,1 billones de euros anuales, y gestionan alrededor de dos tercios de la inversión pública, es decir, unos 200.000 millones de euros, en gran parte condicionados por la normativa comunitaria.