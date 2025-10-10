Qué hacer en Madrid esta semana: la Nobel coreana Han Kang llega al teatro, Suma Flamenca, 50 años de arte y democracia...

TEATRO. 'La vegetariana' llega al teatro El año pasado, la escritora surcoreana Han Kang se convertía en la primera mujer asiática en llevarse el Premio Nobel de Literatura. Todo aquel que hasta ese momento no había leído La Vegeteriana pareció haberlo hecho en los meses que siguieron al reconocimiento, convirtiendo la novela en uno de los superventas del 2024 diecisiete años después de su primera edición. Si bien su acogida fue casi unánime, este es un libro incómodo. Un texto que camina en una delgada línea entre la sensualidad y la violencia para narrar la historia de la joven Yeonghye, una ama de casa diligente y una esposa abnegada y silenciosa que un buen día decide tirar toda la carne del congelador para abrazar el vegetarianismo. Ganadora del Premio Internacional Man Booker, esta impactante historia sobre el deseo, la vergüenza y la dominación llega por primera vez al escenario del Teatro María Guerrero en una adaptación dirigida por la actriz y directora italiana Daria Deflorian. Al igual que la novela, la puesta en escena se estructura en tres actos -centrados en Yeonghye, su hermana Inhye, y su cuñado, un artista fracasado-, en torno a una serie de acontecimientos decisivos que transformarán sus vidas y pondrá patas arriba la aparente paz familiar.

Más información Cuándo: Del 9 al 12 de octubre Dónde: Teatro María Guerrero (C. Tamayo y Baus, 4) Precio: Desde 12 euros Web: pinchar aquí

'La vegetariana'. / Andrea Pizzalis

ARTES VIVAS. 'La Nueva era' de Marie Delgado La compañía La Tarara Company presenta La Nueva Era, escrita y dirigida por Marie Delgado, en el marco de la XII edición de la Muestra de Creación Escénica Surge Madrid, cita imprescindible en la agenda de la escena alternativa madrileña. La pieza propone una reflexión sobre un futuro distópico en el que la inmortalidad redefine la existencia humana y elimina la vejez, transformando radicalmente los valores asociados a la belleza y la felicidad. A través de una performance de ciencia ficción que combina tecnología, estética futurista y costumbrismo andaluz, La Nueva Era plantea cuestiones sobre la identidad, la descomposición física y los límites de lo humano. Inspirada en el imaginario cinematográfico de David Cronenberg y en el Teatro de la Muerte de Tadeusz Kantor, la pieza presenta a una humanoide llamada LLL, concebida como una versión mejorada de su creadora, que encarna la paradoja de ser la única capaz de sentir y envejecer en un mundo dominado por cuerpos eternos.

Más información Cuándo: 11 y 12 de octubre Dónde: Teatro Réplika (C. de la Explanada, 14) Precio: 12 euros Web: pincha aquí

'La Nueva era de Marie Delgado'. / Virginia Rota

MUSICAL INFANTIL. 'Alicia en el país de las maravillas' La compañía La Bicicleta estrena su ambiciosa producción de Alicia en el país de las maravillas, una reinterpretación en clave musical del cuento más psicodélico de la literatura universal. En esta nueva versión, dirigida por Óscar Martínez Gil y con dramaturgia de Ana Mar y Julio Jaime Fischtel, la historia se reinventa con un lenguaje escénico contemporáneo que incorpora teatro, música en directo y recursos audiovisuales para sumergir al espectador en el surrealista y colorido imaginario deLewis Carroll. A caballo entre el teatro y la experiencia audiovisual, el montaje sigue las aventuras de Alicia, una curiosa niña que cae por la madriguera de un conejo adentrándose en un mundo donde el tiempo y la lógica dejan de tener sentido. En su viaje se cruza con personajes tan icónicos como el Conejo Blanco, el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones o el Gato de Cheshire; una panda de chiflados que llenan cada escena de ritmo, humor y fantasía. Con una cuidada puesta en escena, el espectáculo llega al Teatro Sanpol para ofrecer al público familiar una reflexión poética, pero sobre todo muy divertida, sobre el crecimiento, la identidad y el poder de la imaginación.

Más información Cuándo: Del 11 de octubre al 11 de enero Dónde: Teatro Sanpol (C. San Pol de Mar, 1) Precio: Desde 14 euros Web: pincha aquí

CINE DOCUMENTAL. Another Way Film Festival El Another Way Film Festival (AWFF), referente nacional del cine documental dedicado a la sostenibilidad, celebrará su undécima edición del 14 al 19 de octubre, combinando los formatos presencial y online, con un extenso programa de proyecciones y actividades que se desarrollarán en Cineteca, Sala Equis, Institut français, Casa de América, la Biblioteca Eugenio Trías, Impact Hub Alameda y Another Huerto, así como en la plataforma Filmin. La programación incluye 39 producciones, entre documentales y cortometrajes, que abordan cuestiones como la crisis climática y energética, la lucha indígena, el activismo, la moda sostenible, el ecofeminismo, la ecoansiedad y la preservación de los fondos marinos. La película inaugural será How Deep Is Your Love, de Eleanor Mortimer; un documental que explora la vida en las profundidades oceánicas amenazada por la minería abisal. El festival se completa con diez actividades paralelas destinadas tanto a profesionales del sector audiovisual como al público general y familiar. Habrá conciertos, encuentros lúdicos, proyecciones al aire libre y actividades en parques, jardines y huertos urbanos de Madrid, además de un encuentro sobre el documental de impacto, una sesión de pitch para proyectos en desarrollo y un picnic comunitario. Todo ello en una semana en la que el mundo audiovisual saca pecho en defensa del planeta.

Más información Cuándo: Del 14 al 19 de octubre Dónde: Varias sedes Precio: 5 euros/sesión. Actividades gratuitas previa inscripción Web: pincha aquí

CONCIERTO. El pop folk suave de Billie Marten Isabella Sophie Tweddle, mejor conocida por su alias Billie Marten, empezó a hacer música en los años de colegio, llegando a hacerse viral en YouTube con un vídeo en el que aparecía cantando con solo 12 años. Tres años más tarde publicaría el que fue su primer EP, al que han seguido cinco largos y una larga ristra de elogios y ovaciones de la crítica especializada y continuos aúpas por parte de la BBC. El próximo miércoles, la cantautora inglesa aterriza en Madrid para presentar su nuevo lanzamiento, el nostálgico Dog Eared (Fiction Records); un trabajo de pop folk compuesto por diez canciones en las que su autora evoca un tiempo pasado a través de melodías suaves y letras que hablan de amores efímeros, la pérdida de la inocencia o los cuidados. Un disco en el que se intuyen en el horizonte influencias como Joni Mitchell o Feist, y que marca la vuelta de Marten al indie tras varios escarceos con multinacionales, inaugurando así una nueva fase en la trayectoria de una artista con mucho que decir y cantar por delante.

Más información Cuándo: 15 de octubre Dónde: Teatro Lara (Corredera Baja de San Pablo, 15) Precio: Desde 22 euros Web: pincha aquí

FLAMENCO. XX Suma Flamenca El flamenco vuelve a llenar Madrid de acentos, raíces y nuevos aires en la 20ª edición de Suma Flamenca, que se celebrará del 14 de octubre al 2 de noviembre en Madrid y en otros tres municipios de la Comunidad. En esta nueva entrega, el festival reúne 46 espectáculos y 19 estrenos absolutos que sitúan el foco en esa tensión creativa que lleva décadas definiendo al género: la fricción siempre fértil entre tradición y vanguardia. Porque como bien recuerda el malagueño Antonio Benamargo, director artístico del festival, “el flamenco no es inmóvil y la transgresión ha sido parte de su historia desde el principio”. La programación, distribuida entre los Teatros del Canal, La Abadía, el Ateneo y otros espacios, incluye homenajes, estrenos y colaboraciones inesperadas, como el tributo de Kelian Jiménez a Chaplin hasta el diálogo entre flamenco y copla de Arcángel, pasando por la evocación de Enrique Morente a cargo de Gregorio Moya. Más allá de la capital, el festival amplía su latido a San Lorenzo de El Escorial, Rascafría y La Cabrera. Figuran también en el cartel La Macanita, José Mercé, Mayte Martín, Teresa Hernández, Ángeles Toledano, El Pele, David Palomar o Esperanza Fernández, entre otros.

Más información Cuándo: Del 14 de octubre al 2 de noviembre Dónde: Varias sedes en Madrid, San Lorenzo de El Escorial y la Cabrera Precio: Según función Web: pincha aquí

ARQUITECTURA. 'Madrid, otra mirada' Madrid abre sus puertas durante sus open days. La ciudad se prepara para celebrar del 16 al 19 de octubre la XIII edición de Madrid Otra Mirada (MOM), el gran encuentro ciudadano con el patrimonio urbano, con un programa que bate récords y que reúne un total de 194 entidades participantes y 230 actividades gratuitas, reafirmando un año más su vocación de acercar la historia, la arquitectura y el arte de la capital a los ciudadanos y visitantes. Durante cuatro días, palacios, museos, iglesias, cementerios, parques, teatros y archivos abrirán sus puertas al público con visitas guiadas, conciertos, talleres, exposiciones o actividades para toda la familia. Muchos de estos espacios, como el Teatro de la Comedia, el Palacio Real de El Pardo o el Observatorio Astronómico de la UCM, se suman por primera vez al programa, ofreciendo una oportunidad única para acceder a sus interiores y conocer de muy cerca su historia y riqueza patrimonial. La presente edición se centra en el 25º aniversario del Convenio Europeo del Paisaje, recordando que Madrid es cultura, pero también es paisaje. Con esta premisa, MOM invita a redescubrir la ciudad no solo como escenario histórico, sino como un entorno vivo que continúa evolucionando entre la memoria y los nuevos tiempos.

Más información Cuándo: Del 16 al 19 de octubre Dónde: Varias ubicaciones Precio: Gratuito Web: pincha aquí

EXPOSICIÓN. Libertad, inquietud y democracia La Casa Encendida de Madrid acoge estos días la exposición Inquietud. Libertad y democracia, un proyecto que celebra los 50 años de la transición democrática en Portugal y España a través de un recorrido inmersivo con el que descubrir la transformación de ambos países tras décadas de dictadura. Para ello, la muestra combina audiovisuales, documentales, fotografías, carteles de archivo y obras contemporáneas de artistas portugueses y españoles, generando un diálogo entre los países vecinos que abarca desde la década de 1970 hasta la actualidad. El proyecto funciona también como un espejo del presente y como una vía para entender mejor la polarización política o el auge de los populismos en nuestros días, en una invitación a reflexionar sobre los valores universales de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Presentada en Braga, dentro de BRAGA 25, Capital Portuguesa de la Cultura, la exposición viaja ahora a nuestro país para recordarnos que la memoria histórica no es solo un capricho ideológico de progres, sino un archivo necesario si queremos construir un futuro más plural y democrático. La muestra cuenta con trabajos de Antoni Tàpies, Antonio Saura, Paula Rego, Bárbara Fonte, Cristina Iglesias, Joan Miró, Cristina García Rodero, Eduardo Arroyo, Rafael, Canogar, Equipo Crónica, Harun Farocki, Santiago Sierra, entre muchos otros.