Vuelve la Fiesta del Cine a Madrid: películas de estreno a 3,50 euros en más de 40 salas de la capital

Los madrileños están de enhorabuena. Vuelve a la capital uno de los eventos más esperados del año por los amantes del séptimo arte: la Fiesta del Cine. Durante unos días, los cines de Madrid ofrecerán películas de estreno al simbólico precio de 3,50 euros la entrada. Eso sí, las proyecciones 3D podrían incluir suplemento.

Con la entrada de otoño, vuelve esta auténtica fiesta de la gran pantalla, que promete ser de lo más exitosa dada la magnitud de los estrenos que se avecinan. La iniciativa está promovida por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.

Esta edición tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre de 2025, e incluirá desde pequeñas producciones de autor hasta grandes superproducciones. La promoción no requiere de ningún tipo de registro o acreditación previa, basta con acudir a cualquiera de las salas participantes y adquirir tu entrada. Cinesa, Kinépolis, Yelmo, Embajadores, Verdi o Renoir son algunos de los cines que ofertan los precios reducidos.

Carolina Yuste y Eduard Fernández, embajadores de esta edición

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de octubre por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

Carolina Yuste -Mejor Actriz Protagonista por La Infiltrada- y Eduard Fernández -Mejor Actor Protagonista por Marco-, son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine, tomando el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior. Yuste, al respecto de acudir al cine a ver una película, ha sostenido que "es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar". "Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa", explica la actriz.

Fernández, por su parte, opina que ver una película en una sala es "vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente".

Próximos estrenos de interés

La cita ha suscitado especial interés por la aparente calidad de las películas que aterrizan en España las próximas semanas. TRON: Ares, Downtown Abbey: El gran final, La tregua, Hasta que me quede sin voz o Springsteen: Deliver Me From Nowhere son algunos de los largometrajes que los madrileños podrán ver a principios de noviembre por tan solo tres euros y medio.