Vecinos de Móstoles reúnen más de 12.750 firmas para exigir mejoras en las obras de la A-5

La asociación Vecinos Unidos por el PAU-4 de Móstoles ha reunido más de 12.750 firmas a través de la plataforma Change.org para reclamar medidas adicionales en el Plan de Movilidad vinculado a las obras de soterramiento de la autovía A-5, con el fin de “garantizar una movilidad justa y eficiente” durante los trabajos.

El colectivo vecinal, apoyado por otras plataformas del suroeste madrileño, inició hace varios meses una campaña para denunciar la “merma de servicios” que, aseguran, sufren los municipios próximos a la A-5 y los usuarios del transporte público, especialmente de los autobuses interurbanos.

Críticas al Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Aunque el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Transportes e Infraestructuras defienden que el plan “está funcionando”, los vecinos sostienen que los municipios del suroeste “han sido olvidados”.

“Entendemos que la obra es necesaria, pero el Ayuntamiento ha ignorado por completo la situación de los municipios del sur”, afirma José Fernández Muñoz, miembro de la asociación, que califica el plan como “insuficiente” pese a los últimos “parches improvisados”.

Las obras han obligado a modificar los itinerarios habituales de autobuses que conectaban con el intercambiador de Príncipe Pío, limitando su recorrido hasta Cuatro Vientos, donde existe conexión con la línea C5 de Cercanías y la línea 10 de Metro.

Ante las quejas vecinales, el Consistorio madrileño ha instalado en Cuatro Vientos una docena de nuevas marquesinas, zonas de sombra y aseos, aunque los afectados consideran que la medida es un “nuevo parche”.

“El apeadero de Cuatro Vientos sigue sin ser una solución real. Hace falta lanzaderas directas hasta Príncipe Pío”, reclama Fernández Muñoz.

Petición de lanzaderas y aparcamientos disuasorios

La asociación propone habilitar servicios lanzadera entre Cuatro Vientos y Príncipe Pío, así como la creación de aparcamientos disuasorios en los terrenos del Ministerio de Defensa cercanos al área, actualmente sin uso.

“Son grandes explanadas abandonadas que podrían aprovecharse para facilitar el acceso al transporte público”, apuntan los vecinos.

Las obras de soterramiento de la A-5 comenzaron hace casi un año con el cierre de la calzada sur (sentido entrada a Madrid), dejando abierta únicamente la norte (sentido salida). Cuando finalicen los trabajos en esa zona, previstos para finales de este año, se trasladarán a la calzada norte, desviando la circulación hacia la entrada a Madrid.

Por último, los vecinos denuncian que el coste del transporte se ha encarecido, ya que los autobuses finalizan ahora su recorrido en Cuatro Vientos, “obligando a pagar el mismo importe por la mitad del servicio y forzando a usar Metro o Cercanías”.