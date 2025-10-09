Sofocado un incendio en la casa de Vinícius Junior mientras el jugador está con Brasil

Un pequeño incendio declarado este miércoles al mediodía en la vivienda del futbolista del Real Madrid Vinícius Junior, situada en La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas, fue sofocado sin causar heridos, según ha informado Telemadrid.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid-112 confirmaron que la alerta se recibió en torno a las 12.00 horas por un fuego en un chalet de la zona, aunque inicialmente no precisaron la identidad del propietario.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que comprobaron que el fuego se había originado en el sótano de la vivienda, donde el jugador dispone de una sauna y un gimnasio. Antes de su llegada, agentes de la Policía Local habían conseguido extinguir las llamas con un extintor.

El incendio quedó limitado a esa estancia, aunque el humo se propagó por el hueco de la escalera, afectando a otras zonas de la casa, que ya han sido ventiladas por los equipos de emergencia.

En el momento del suceso no había nadie en el interior de la vivienda, ya que Vinícius Junior se encuentra en Brasil concentrado con la selección nacional de fútbol.