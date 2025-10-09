Sánchez carga contra Ayuso por sus palabras sobre el aborto y la acusa de querer volver "a los viajes clandestinos a Londres"

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar". Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en la Asamblea regional mientras se debatía sobre la creación del registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo no han tardado en avivar la hoguera de un debate que viene encendiendo el tablero político desde hace un par de semanas.

No solo la oposición regional ha reaccionado al instante a las palabras de Ayuso. También lo ha hecho el Gobierno, con el presidente, Pedro Sánchez, al frente. "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás", ha escrito en la red social X. "No lo vamos a permitir"

"El Gobierno", ha añadido, "usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional".

Se intensifica así un pulso en torno al aborto iniciado hace dos semanas, cuando el PP apoyó en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta de Vox para que en las instalaciones de salud e igualdad dependientes del consistorio se informara de lo que la moción llamaba "síndrome postaborto". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, trató de rectificar días después, pero el asunto ya estaba en la agenda pública y desde el Gobierno no se ha dudado en impulsarlo.

El siguiente capítulo fue la elaboración de un registro de médicos objetores de conciencia a practicar interrupciones voluntarias del embarazo al que obliga la Ley 2/2010 y que cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas aún no han elaborado. El presidente del Gobierno ha enviado cartas a esas cuatro autonomías en las que insta a la creación del regisitro en un plazo de tres meses. Una medida a la que Ayuso ha mostrado una oposición frontal subiendo el diapasón día a día.

Ese era el asunto que se discutía esta mañana en el Pleno de la Asamblea madrileña. Ha sido en esa intervención, en la que la presidenta madrileña ha asegurado que en la Comunidad de Madrid no se va a "señalar" a nadie por abortar, pero "tampoco a ningún médico". "¿Le parece poco?", ha interpelado a la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Pues váyanse a otro lado a abortar".

La propia Bergerot ya había aludido en el Pleno al recuerdo de las mujeres que viajaban a Londres para interrumpir el embarazo hace décadas. Pero las palabras de Ayuso han sido cazadas al vuelo por el Gobierno para elevar el termostato de un debate que afecta a un tema nuclear de su agenda y que además entienden movilizador de su electorado y que permite empujar al PP hacia los postulados de Vox.